¿Qué estudiaron y a qué más se dedican Alejandro Estrada y Miguel Melfi?

¿Qué estudios tiene Alejandro Estrada, expareja de Nataly Umaña?

Si bien no ejerce sus carreras, el conocimiento que adquirió lo ha llevado a afrontar un nuevo reto empresarial, pues es el dueño de la marca de gafas Ocho y medio , las cuales tienen un precio sobre los $200.000.

“Además de ser actor, también soy publicista. No puedo quedarme quieto porque en el mundo del entretenimiento a veces es difícil mantener la estabilidad; un día tienes trabajo y al siguiente no. Es bueno tener un plan B”, mencionó Alejandro Estrada.

¿Qué estudió el participante de La casa de los famosos, Miguel Melfi?

Si bien Miguel se ha encaminado por el mundo del entretenimiento, canto, actuación y modelaje, tiene un título universitario en la carrera de Ingeniería Industrial, aunque no lo ejerce.

“Estudié en la Universidad Santa María La Antigua (USMA) en Panamá. A mí la ingeniería me enseñó mi manera de hablar, de delegar, de analizar las cosas. Aprendes matemáticas, psicología y comunicación. Además, trabajé en tres ocasiones en eso, pero ya cuando conseguí el título cayó la pandemia y no había trabajo. Pero me concentré en mi música”, mencionó Melfi.