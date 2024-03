“Se quedó sin dos suegras en una semana”, reacciones a decisión de Melfi de tomar distancia con Nataly Umaña

El hecho de que Umaña haya decidido iniciar una especie de relación al interior de la casa estudio, aun cuando en la vida real mantenía una relación de 12 años con Alejandro Estrada, ha desatado muchas críticas, de las que no se ha salvado Melfi, por meterse con una mujer casada.

La visita de la madre de Miguel Melfi

“Tú sabes que te quiero y te amo. Una madre tiene que estar cuando tiene que estar y tiene que decir las cosas. Yo busco y trato de entender, pero no puedo aceptar lo que está pasando, tú tienes que ver entre lo real y lo que no ”, expresó Anasiris de Melfi, madre de Miguel Melfi , ante las cámaras en el capítulo del miércoles 13 de marzo.

Melfi le pide distancia a Nataly Umaña tras regaño de su madre

De hecho, hacia la madrugada del jueves, se les pudo ver nuevamente juntos, pero no con caricias o besos, sino hablando de la distancia que tomarían.

“A mí me hacía mucho más sentido que fueras tú quien me dijera ‘Miguel quiero que esto o lo otro’ (con las manos haciendo señas de parar). Yo decía que cuando me lo dijeras todo bien, ni siquiera una molestia ni resentimiento. Seguimos siendo parceros. Te lo repito para que lo sepas, el cariño sigue siendo igual. Eres una persona súper importante dentro de la casa”, le dijo Melfi a Umaña, al pedirle tomar distancia y dejar el show.