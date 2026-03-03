¿Quentin Tarantino murió? Esta es la verdad de la noticia que salió a la luz

Quentin Tarantino se ubicó como uno de los grandes rostros del cine, logrando una ola de reacciones por los éxitos que construyó en la industria internacional. Tras Once upon a time in Hollywood, en 2019, su trabajo siguió creciendo en popularidad, al punto de revivirse varios de los proyectos que lo catapultaron a la fama.

Pese a que las noticias suelen rodear sus ideas y propuestas cinematográficas, recientemente, el director se convirtió en foco de miradas por una información que se difundió en redes sociales, apuntando a que había muerto en un bombardeo a Tel Aviv, Israel.

Esto fluyó rápidamente en las plataformas digitales, llevando a que los fanáticos reaccionaran y tomaran esto como algo verídico. Sin embargo, Deadline, portal especializado estadounidense, aprovechó e indagó para desmentir categóricamente esta noticia falsa.

Según se vio, el medio internacional fue citado por el usuario que aseguró que Tarantino había muerto, llevando a que muchos de sus 150.000 seguidores tomaran esto como algo cierto. Por su parte, Deadline tomó medidas y reportó la cuenta de esta fake news, afirmando que Elon Musk solamente buscaba que estas dinámicas quedaran atrás, según recogió La Voz.

Por su parte, TMZ se contactó con allegados y fuentes cercanas al director, logrando corroborar que eran mentiras y Quentin seguía sano y salvo.

“¡Y TMZ ha sabido que la familia del director de cine está perfectamente bien! Quentin está sano y salvo, y su familia también“, señaló el portal.

El mismo medio recordó que el famoso y su familia suelen viajar constantemente a Israel y Los Ángeles, por lo que no se tenía certeza de lo sucedido.

Es importante destacar que esta clase de noticias suele propiciar angustia y desinformación en los usuarios de plataformas digitales, por lo que se recomienda siempre consultar fuentes oficiales y no basarse en trinos de cuentas aleatorias.