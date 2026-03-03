Gente

¿Quentin Tarantino murió? Esta es la verdad de la noticia que salió a la luz

Información en redes sociales fue difundida por usuarios, alarmando sobre la supuesta muerte del famoso director.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

3 de marzo de 2026, 3:20 p. m.
Quentin Tarantino, famoso director.
Quentin Tarantino, famoso director. Foto: GC Images

Quentin Tarantino se ubicó como uno de los grandes rostros del cine, logrando una ola de reacciones por los éxitos que construyó en la industria internacional. Tras Once upon a time in Hollywood, en 2019, su trabajo siguió creciendo en popularidad, al punto de revivirse varios de los proyectos que lo catapultaron a la fama.

Pese a que las noticias suelen rodear sus ideas y propuestas cinematográficas, recientemente, el director se convirtió en foco de miradas por una información que se difundió en redes sociales, apuntando a que había muerto en un bombardeo a Tel Aviv, Israel.

Esto fluyó rápidamente en las plataformas digitales, llevando a que los fanáticos reaccionaran y tomaran esto como algo verídico. Sin embargo, Deadline, portal especializado estadounidense, aprovechó e indagó para desmentir categóricamente esta noticia falsa.

¿Laura Bozzo murió? Se destapa la verdad tras los rumores por inesperadas imágenes de la presentadora

Según se vio, el medio internacional fue citado por el usuario que aseguró que Tarantino había muerto, llevando a que muchos de sus 150.000 seguidores tomaran esto como algo cierto. Por su parte, Deadline tomó medidas y reportó la cuenta de esta fake news, afirmando que Elon Musk solamente buscaba que estas dinámicas quedaran atrás, según recogió La Voz.

Por su parte, TMZ se contactó con allegados y fuentes cercanas al director, logrando corroborar que eran mentiras y Quentin seguía sano y salvo.

“¡Y TMZ ha sabido que la familia del director de cine está perfectamente bien! Quentin está sano y salvo, y su familia también“, señaló el portal.

El mismo medio recordó que el famoso y su familia suelen viajar constantemente a Israel y Los Ángeles, por lo que no se tenía certeza de lo sucedido.

Es importante destacar que esta clase de noticias suele propiciar angustia y desinformación en los usuarios de plataformas digitales, por lo que se recomienda siempre consultar fuentes oficiales y no basarse en trinos de cuentas aleatorias.

