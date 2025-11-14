Un nuevo caso sobre la muerte de un colombiano en México ha conmovido al país, pues según información compartida por diferentes medios y familiares, el reconocido fotógrafo fue hallado sin vida en el interior de su apartamento en el país norteamericano.

Se trata de Jonathan Ortiz Leal, un artista de 34 años, reconocido por su talento en la fotografía y la publicidad de moda y glamour. Se destacó a nivel local en su ciudad natal, Santa Marta y en Colombia, pero residía en México desde hace unos años porque buscaba seguir creciendo profesionalmente.

El hecho habría ocurrido en la mañana del 13 de noviembre y la noticia fue confirmada por la comunidad fotográfica de Santa Marta y su familia, que ha solicitado ayuda para la repatriación del cuerpo.

Adicionalmente, uno de los parientes del fotógrafo se refirió a lo sucedido y afirmó que fueron los compañeros de su vivienda quienes se dieron cuenta: “Dicen los compañeros que él se encerró en su habitación y, tras pasar varias horas sin tener contacto con Jonathan, decidieron ingresar al cuarto y lo encontraron sin vida”.

También se mencionó que, al parecer, Jonathan no presentaba signos de violencia y fueron los residentes que compartían con él, quienes se comunicaron directamente con la familia.

“En el momento del hallazgo no presentaba signos de violencia, y sus compañeros se comunicaron de inmediato con nosotros en Colombia”, comentó el allegado.

Según Antonio Nieto, periodista del medio mexicano La silla rota, el cuerpo fue encontrado desnudo y boca abajo, por lo que las autoridades consideraron podría haber estado acompañado en el momento que sucedieron los hechos. Sin embargo, no se ha confirmado la presencia de otra persona en el lugar.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México empezó con las investigaciones correspondientes para conocer las causas del fallecimiento del colombiano, pues los hechos son confusos.

🇨🇴 Jonathan Ortiz Leal, fotógrafo colombiano de 34 años, fue encontrado sin vida en su departamento en Santa Fe, Ciudad de México. https://t.co/8WB1J46OfO — La Silla Rota (@lasillarota) November 13, 2025

¿Quién era Jonathan Ortiz?

Desde su estadía en el exterior, el artista logró trabajar con importantes revistas y en sus últimas publicaciones mostró el trabajo que realizó con Playboy México y famosas modelos de talla internacional como la mexicana Karely Ruiz, y las argentinas Lara Agostina Granados y Emelia Victoria.