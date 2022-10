Reto ¿cuánto cuesta tu ‘outfit’?, sorprende por las millonarias e inimaginables cifras en universidad de Cali

Durante los últimos días en Colombia se ha hecho vital el reto o challenge de las redes sociales, principalmente en TikTok, llamado ‘¿cuánto cuesta tu outfit?’, el cual consiste en que una persona se acerca a estudiantes universitarios y estos dan a conocer el precio de la ropa que llevan puesta en ese preciso instante.

En Bogotá los cibernautas comenzaron a compartir diferentes piezas en las que jóvenes de la Universidad Javeriana aparecieron luciendo un par de prendas costosas, con las que muchos pueden comprarse hasta más de una camiseta o pantalón, según el caso.

Ahora, entre las más recientes apariciones, en TikTok comenzó a circular un video, pero en esta ocasión los protagonistas son estudiantes de la Universidad Javeriana seccional Cali. Lo sorprendente es que los altos precios de la ropa que tiene algunos jóvenes sobrepasa la imaginación y alcance de los usuarios digitales.

Cuando comenzó a viralizarse el video de la Javeriana en Bogotá, habían outfis o conjuntos de ropa completos en el que la suma sumaba casi seis millones de pesos colombianos. Entonces, al ver el elevado costo de algunas prendas que muchos llamaron como “básicas”, los cibernautas no pararon de comentar y hacer críticas sobre las inversiones de moda por parte de los estudiantes.

Inclusive, para dar otra perspectiva del desafío de las redes sociales, jóvenes de la Universidad Externado aparecieron hablando del precio de los outfits, pero en vez de dar la suma compartieron mensajes de reflexión para evitar la estigmatización y brecha económica de adquisición de productos, en este caso, textiles.

Los días fueron pasando y más estudiantes de diferentes instituciones de educación superior, públicas y privadas, se sumaron a la tendencia de ‘¿cuánto cuesta tu outfit?’. De hecho, en algunas piezas hay burlas en torno a la superficialidad y apariencia de varios alumnos para ir a tomar clases.

En vista de la influencia del reto, entre las más recientes universidades que también están en el trend se encuentra la Javeriana de Cali. Varios de los cibernautas pensaron que los precios de la ropa serían parecidos a los de los que estudian en la capital, pero en realidad las declaraciones dejaron sin palabras a más de uno.

Aunque en Colombia la educación es un derecho, hay quienes ingresan a universidades de alto costo y pagan para formarse profesionalmente. Cada persona es libre de vestirse y expresarse libremente, pero en el caso de algunas instituciones es notorio que los estudiantes llevan lujosos accesorios a la U.

Javier Cardona, influencer y amigo de la creadora de contenido La Segura, se fue hasta la Javeriana de la ciudad de la salsa. Estando allí se topó con uno que otro estudiante, pero hubo uno de los entrevistados que asombró a los demás, ya que aunque al parecer su outfit parece sencillo; el precio que compartió demuestra lo contrario.

Utilizando una camiseta roja básica, unos jeans azul claro, unas zapatillas blancas, correa y otros accesorios, el alumno contó que la suma total de todo lo que llevaba puesto en ese instante era de 118 millones de pesos, pues entre sus lujos está un reloj Rolex y una singular cadena.

Asimismo, hubo otros dolientes que no tuvieron reparo en revelar el precio de lo que se ponen para ir a un día casual de clases entre semana. Combinaciones de ropa de 35 y 13 millones de pesos también llamaron la atención.

Como era de suponerse, los usuarios de la red social china dieron a conocer sus opiniones: “La nena que menos le cuesta el outfit es la que mejor viste”; “113 millones de pesos? No lo superooo. Con eso me compro un lote y hago una casa”; “80 mil unas medias, eso me cuesta casi un outfit completo”; “Mientras no vea factura no creo”; “Donde a mí me hagan eso si mucho llego a 300 mil ja, ja, ja”, son algunos de los comentarios de los internautas.

A continuación, las confesiones del reto del outfit por estudiantes de la Javeriana seccional Cali: