“Se lo dije a su esposa: ‘la empresa continúa y tú eres ahora la cabeza de esas acciones de Yeison’”

SEMANA: Ciro, bienvenido a SEMANA, ¿cómo le va?

Ciro Quiñonez: Dios te bendiga, te faltó un nombre y era artista. Porque Yo era artista de Yeison. Fue la persona que que me agarró con su mánager en ese momento, Rafael Muñoz.

Me sacan del vallenato, me traen a la música popular de cero. O sea, de cero, es de cero. Y empiezan a formarme y empiezan a darme ese proceso que hoy en día, gracias a Dios, está dando resultados. Entonces, para mí Yeison era mi papá musical, se me fue en un cantante, mi ídolo, se me fue mi papá musical.

SEMANA: En una entrevista que tuvimos con Yeison Jiménez aquí en SEMANA nos contaba que él le gustaba mucho ayudar a impulsar a diferentes artistas, porque la historia de él es conocida, tuvo un inicio difícil, complicado, lo superó, llegó a ser quien fue, ahora es una leyenda, pero entonces, Ciro, ¿por qué dice usted que lo le enseñó todo lo que usted sabe hoy?

C.Q.: Porque Yeison era muy visionario, un artista tan grande que se hizo grande él y estaba agarrando a otros artistas para darles ese ese espaldarazo y llevarlos a la cima también.

Yeison ayudó a Paulina, una muchacha de Medellín, Andrés Riobueno y Ciro Quiñonez, tres artistas que fueron los primeros artistas de su casa diquera, YJ Company y de Marsal Music con mi manager Rafa Muñoz. A Paulina después la agarró Maluma y se la llevó Maluma. La firmó y quedamos Andrés Rivero bueno y quedó Ciro Quiñonez.

Yeison Jiménez y Ciro Quiñónez Foto: Instagram @ciroquinonez

Y gracias a Dios Ciro Quiñonez era como ese artista que estaba liderando su compañía, su sentimiento y haciéndolo sentir orgulloso por todos los éxitos que estábamos logrando. Yo cuando le digo que somos artistas es porque pertenecemos a una casa disquera en la cual hacemos una empresa. Yeison Jiménez ganaba porcentaje por todo concierto que Ciro Quiñonez hacía. Así que por eso te digo que el apoyo, aparte de poner sus ojos a mí, su corazón, fue muy grande. Yeison Jiménez fue la persona que me cambió la vida, mi carrera musical y me hizo cumplir todos los sueños que he vivido hasta hoy.

SEMANA: Bueno, ¿y qué prefiere usted, Ciro, la música vallenata o la música popular?

C.Q.: Popular. Popular. Bueno,

SEMANA: Hemos visto a Jason Jiménez en varios videos con artistas vallenatos. A él le gustaba mucho el vallenato también.

C.Q.: Nosotros pasamos el 31 de diciembre de Año Nuevo juntos con su familia, con mi familia. El primero de enero que íbamos a compartir con Yeison llevaba un grupo vallenato porque era el momento de salirnos un poquito de la tarima, de la monotonía, de la música, de las canciones que cantamos para salirnos a ese momento de la música vallenata en el cual él era inmensamente feliz. A él le encantaba que yo tocara el acordeón y él cantaba. La familia se divertía tanto en ese momento porque eran momentos únicos cuando Yeison empezaba a cantar vallenato.

SEMANA: Cuéntenos detalles de lo que pasó en ese fin de año...

C.Q.: Estaba la familia de Rafa, su mánager de toda la vida, estaba toda su familia, su mamá, su hermana, sus hijos, su esposa, mi mamá, mis papás, amigos cercanos en Cartagena y Yeison llegó a las 11:40, casi que para las 12 de la noche y le teníamos su mesa.

Yo lo convencí, gracias a Dios, Yeison conmigo era muy especial y siempre yo sabía, cuando yo le decía algo, él me copiaba mucho. Incluso me acuerdo tanto, mira, tengo un mensaje que me llevo en mi corazón en el último post, cuando hice este diciembre 22 conciertos y cuando hice mi último concierto que publiqué que me iba de vacaciones, el último mensaje de Yeison en el post dice: ‘Mi muchacho, lo estás logrando’.

O sea, todo se lo dije en vida, en la Nochebuena le dije cuánto lo quería, cuánto lo admiraba y lo agradecido que estaba por todo lo que había hecho por mí. Fue un momento muy bonito. Compartimos este último fin de año todos, Rafa, familia de Rafa, Yeison y mi familia, los que empezamos este sueño que hoy se llama Ciro Quiñonez.

SEMANA: ¿Usted habló con él antes de este 10 de enero cuando se accidenta la avioneta?

C.Q.: El día anterior, cuando íbamos a empezar la gira del fin de semana. Yo este fin de semana arrancaba desde el viernes a trabajar también y yo tenía cinco conciertos y nosotros nos íbamos el 21 para Dubai de vacaciones. Nosotros nos íbamos su familia, mi novia, yo, Rafael y nos íbamos y la pregunta era por dónde nos íbamos.

Si nos íbamos por Río de Janeiro, Brasil, para parar 5 días en Río de Janeiro, que Yeison no conocía Brasil o nos íbamos por México. Y me dijo: ‘Voy a llamar a mi mamita a ver por dónde le gustaría ir’, porque los hijos tenían que regresarse, los hijos no iban para Dubai, sino íbamos la esposa, Sonia, Yeison, mi novia, yo y Rafa.

Nos íbamos el 21 y me dijo: ‘A las 5 lo llamo y le digo por dónde nos vamos para que, por favor, compren los tiquetes’. Ya era un viaje definido. Yeison había sacado tres fines de semana sin trabajo. Yo también, eran tres fines de semana dedicados para Dubai, Maldivas, Santorini, Brasil. Y la última palabra fue: ‘voy a hablar con mi mamá para ver por dónde se quiere ir’.

SEMANA: ¿Y en dónde estaba usted cuando se entera de la muerte de Yeison?

C.Q.: Monterrey, Casanare. Era mi segundo concierto del fin de semana y me llama Pipe Bueno y me dice: ‘La avioneta de Yeison se estrelló y hay seis pasajeros’. Yeison a Cartagena no fue en la avioneta de él porque la estaban arreglando. Entonces, a mí se me hizo raro porque la avioneta también la utilizaban otras personas y yo no pensé que Yeison ya tuviera la avioneta funcionando porque estaba en mantenimiento.

Entonces, yo le dije a Pipe que no, que no, que no, que no, que no, que era imposible y de una vez llamé a mi mánager y Rafa también pues obviamente nos pegamos un grito de que no, no, no, no, no y empezamos a llamar y llamé llamé al expiloto de él, el que le manejaba antes la avioneta. Y él me lo confirmó. Me confirmó que sí, que Yeison se había montado en la avioneta, que la avioneta la la acababan de entregar el día anterior del mantenimiento.

SEMANA: Cuando se entera de la noticia, Ciro, ¿qué es lo primero que usted hace?

C.Q.: Me derrumbo. Nos derrumbamos con todo. Te digo una cosa, yo gracias a Dios he estado como muy alejado de la muerte. A mis 40 años se me han muerto dos abuelos y un tío. ¿Sí me entiende?Pero por por edad, por ya de 90 años, 80 años y una muerte que uno empieza así y empieza ya a prepararla, pero esta muerte ha sido la muerte más dura que yo he tenido en mi vida, o sea, tantos planes que teníamos, tanta amistad, tanto cariño, la gratitud que yo tenía.

Él me agarró a sus 28 años. A sus 20 años. Y tengo un video donde dice: ‘estoy metiéndole la ficha a Ciro Quiñonez y a mis 28 años no me ha quedado nada grande en la vida. Ciro Quiñonez no me va a quedar grande en la vida’.

Y esas palabras me retumbaron en ese concierto de Monterrey, fue impresionante, yo no daba para cantar, la garganta se me quebraba, intentaba mirar a alguien que me diera fuerzas para no llorar y todo, más de 7000 personas en ese concierto llorando junto conmigo, ha sido el peor concierto que me ha tocado en mi vida.

SEMANA: Ciro, ¿cuál es la magnitud de Yeison Jiménez? Mire que hay algo particular y es que con esta lamentable muerte las cifras en Spotify, en YouTube, están disparadas, la gente está buscando la música.

C.Q.: Esta es la muerte más trágica de toda la historia de la música en Colombia. Se fue el más grande del género popular, se fue un gran amigo, se fue un gran empresario, se fue un gran papá, un gran líder, pero sin lugar a duda se fue el artista que más quería la gente en estos momentos.

SEMANA: Y sobre todo, Ciro, también por algo muy importante, Yeison logró sacar la música popular de las cantinas, ¿no?

C.Q.: La afectación que tiene la música popular es muy grande y ayer lo hablábamos con todos los colegas, la única manera de poder superar esta muerte de Yeison es con unión. Yeison era uno de los artistas que todos los años mantenía el género arriba con éxitos y un género se mantiene con éxitos vigentes.

Y Yeison era la bandera de nosotros para eso, para lograr que el género siempre estuviera arriba, que llegara a unas tarimas muy grandes. Y en estos momentos lo hablábamos, la única manera para llenar este vacío se llama unión, más unión que nunca, sacar música juntos para poder lograr que el género siga donde Yeison siempre soñó, siendo número uno.

SEMANA: ¿Y en la música popular hay esa unión, ese colegaje, Ciro?

C.Q.: Total, total, creo que que ha quedado demostrado que nos hemos unido para todo. En pandemia nos unimos para hacer una canción a Dios, para llevar esperanza. Aquí está demostrado y nos acabamos de unir en un homenaje que le hicimos. En 24 horas le hicimos una canción a Yeison.

SEMANA: ¿Van a arropar a los músicos de Yeison?

C.Q.: Yo me voy a llevar unos músicos. Yo me voy a llevar unos músicos. Jessi se va a llevar unos músicos. Luis Alfonso también se va a llevar unos músicos. Es una idea que lideró Luis Alfonso y que estamos totalmente dispuestos a acompañarlo. Creo que la otra semana, el domingo tenemos ya una reunión, porque vamos a grabar el video oficial del homenaje aventurero en el cielo y ese día vamos a definir como qué músico le gustaría a cada uno invitar y apoyarlo, pero lo vamos a apoyar, es una realidad.

Vamos a amparar a todo el equipo de trabajo de Yeison Jiménez y a sus músicos que son mis hermanos, que me han apoyado desde el día cero, así que el cariño y la gratitud que yo tengo por ellos son infinitas y soy el que más apoyo les va a brindar en estos momentos difíciles.

El nivel de empresa sigue igual. El hecho que no le llegue ahora a Yeison no quiere decir que no le va a llegar a su esposa y estamos refirmes porque estamos en un proyecto que va a ser no solamente por años, sino de vida y en el cual va a haber una gratitud eterna y se lo dije a su esposa: la empresa continúa y tú eres ahora la cabeza de esas acciones de Yeison.

SEMANA: ¿Cómo está la esposa de Yeison, Ciro?

C.Q.: Destrozada. Yo creo que todos estamos en una ruleta, en una montaña rusa. A veces cuando creemos que esto es mentira, nos tranquilizamos porque vemos mucha gente al lado, pero definitivamente cuando sabemos que es una realidad, Sonia se afecta a su mamá, es increíble, o sea, el dolor de una madre y el dolor de una esposa.

La gente depronto desconocía la cercanía tan grande que yo tenía con Yeison y era que yo pertenecía a su círculo cerrado. A su círculo cerrado y están totalmente devastados, destrozados, sus amigos cercanos, era un hombre que que lo queríamos mucho. Mucha gente dependíamos de él y estábamos agradecidos con él.

SEMANA: Cuéntenos algunas anécdotas con él...

C.Q.: Yo tengo miles de anécdotas con Yeison. Yo llegué a la vida de Jason en 2018 y le jodí tanto a su manager para que me recibiera y me lo presentara que me llevaron a un al hotel donde ellos iban a presentarse y la primera palabra que le dije: ‘Mi hermano, mucho gusto, me llamo Ciro Quiñonez, tengo un éxito y lo quiero grabar con usted’ Y Jason lo primero que me dijo fue, “Uy, écheme vaselina, papi”. Después de ahí se empezó a construir una amistad, un cariño, viajes, momentos en familia, República Dominicana, Cartagena, Fincas.

Creo que éramos más felices cuando compartíamos, cantábamos vallenato, salíamos a olvidarnos de todo, a montar caballos en su finca o nos íbamos de viaje para para cualquier lado.

SEMANA: También HAY un tema del que se ha hablado con la muerte de Yeison y de otros artistas es justamente esos desplazamientos que ustedes tienen que hacer para cumplirle a la gente, al público. ¿Esto que ocurre con Yeison les hace un poco replantear las cosas?

C.Q.: Ayer lo hablábamos todos. Nosotros tenemos un grupito de WhatsApp y todos nos incitábamos a eso, a cuidarnos, por favor.

Todos decíamos que, por favor, no tuviéramos ese afán de hacer tres conciertos en un día, que si los dobletes en un día eran muy largos, no lo hiciéramos. Que si hay pueblos donde hay que llegar en avionetas de tres personas no lo hiciéramos.

Estamos en un momento de verdad donde solo queremos cuidarnos, donde solamente estamos pensando en la unión y que, por favor, nos estamos diciendo a nosotros mismos que no tenemos que llegar a estos momentos trágicos para reunirnos.

El domingo nos vamos a reunir, vamos a hacer un sancocho, vamos a compartir momentos porque en estos momentos la muerte de Yeison nos enseña a que la vida es muy frágil, a que la vida es una sola y que solamente la unión es lo único que nos va a hacer no dar ese guayabo porque nos faltaron muchos momentos por compartir todos unidos.

SEMANA: Se pensó que se había hecho la cremación en ese momento y que los cofres en el Movistar Arena estaban vacíos y que eran simbólicos. ¿Pero la realidad es que los cuerpos estaban ahí o no?

C.Q.: Total, total, los cuerpos estaban ahí, incluso salen del Movistar para cremación. Los cuerpos siempre estuvieron ahí, es que no falta la gente siempre que viene a reinterpretar y dañar los momentos sagrados y los homenajes, pero te puedo confirmar que los cuerpos siempre estuvieron ahí y salieron del Movistar para la cremación.

SEMANA: Jessi Uribe dijo que se iba a grabar una canción para la selección Colombia. ¿Usted estaba en esa canción?

C.Q.: Sí, Precisamente el domingo se va a hacer esa grabación también.

Él no quería que lo recordáramos con tristeza. Él me decía: ‘papi, el día que yo me muera, se meten una borrachera con mi música, disfruten, baila papi, porque para eso les dejé música, para que disfruten de mis canciones, no para que lloren con mis canciones. Disfruten de mis canciones’. Y eso haremos, recordarlo, tomar, compartir.

SEMANA: Usted seguramente vio el video de Yeison hablando de que había soñado que iba a morir en una avioneta. ¿Yeison en algún momento le habló a usted de la muerte?

C.Q.: Sí, pero yo le quitaba la palabra de la boca de una vez y le decía ‘cállese, cállese, cállese, cállese, cállese, cállese’. Nunca lo dejé hablar conmigo de eso.

SEMANA: Pero, ¿por qué será que él quería hablar tanto de de ese tema, Ciro, usted que lo conoció tan bien?

C.Q.: Yo siento que todos hablamos de la muerte en algún momento solamente que cuando uno se muere salen a relucir todas las entrevistas donde uno de pronto habló de eso. Él lo habló en una entrevista, lo habló en otra entrevista, pero de verdad no era que fuera un tema de que él hablara con nosotros, no era un tema que a sus 33 años lo estuviera tocando a cada rato.

SEMANA: Nos cuenta usted también que la avioneta estaba en mantenimiento. ¿Esa avioneta tenía muchos problemas?

No, son mantenimientos preventivos, él era muy muy profesional en eso, él nunca quiso jugar con su salud ni con su vida. Él siempre fue muy responsable con todo el mantenimiento y el profesionalismo que requiere tener una avioneta.

SEMANA: Dicen que Yeison era multimillonario y que dejó una fortuna de no sé cuánta plata...

C.Q.: Yeison fue un camellador toda su vida, incluso el primero de enero lo hablábamos porque yo le decía, “ya es hora que disfrutes”. Toda su vida se dedicó a trabajar, a planear su vejez, a comprar fincas, a meterse en un negocio, a tener ganado. Fue un empresario 24/7, para nadie es un secreto que estuvo muy bien económicamente, pero tampoco es así como lo están diciendo, que multimillonario. Yo creo que de cada peso que tenga porque se la luchó, porque la trabajó. Y si tiene dinero bien merecido. Se lo ganó trabajando.

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Yo creo que en todo Colombia el que le empieza a ir bien, de una vez la envidia en Colombia florece. A muy pocas personas les gusta ver sonrisas en caras ajenas y al árbol que da más fruto siempre le tiran piedra y eso pasaba con Yeison. Era un árbol que daba fruto extremadamente y era donde también más piedras le tiraban, pero él estaba con Dios.

Era una persona muy católica, que amaba a Dios, vivió las duras y las maduras cuando joven, incluso a su mánager Rafa también lo llevó al barrio La Paz, creo que era, y le mostró la realidad que él vivió.

SEMANA: ¿Y ustedes van a ir a Manzanares a estos homenajes póstumos que se van a hacer o no se van a desplazar hasta allá?

C.Q.: No, no logro ir allá a Manzanares porque ya tengo trabajo este fin de semana, llega la familia y necesito unos días también descontaminarme de las redes sociales, de pensar y planear mi vida nuevamente sin Yeison, que no va a ser la misma porque era mi guía, era mi papá, era el responsable de todo el éxito que está pasando Ciro Quiñonez en su carrera.