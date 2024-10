¿Secuelas del cáncer? Arelys Henao destapó su verdadero estado de salud y el ‘capricho’ que tuvo que abandonar

Arelys Henao habló de su salud, sus síntomas actuales y lo que abandonó para sentirse mejor

Aunque la vida de la artista no ha sido para nada fácil, uno de los sucesos que más la impactó fue cuando en el año 2014 fue diagnosticada con cáncer de tiroides, una grave afección de salud que le podía dañar su voz, que es su herramienta de trabajo, por lo que estuvo muy angustiada por un tiempo.

“Mi mayor miedo era que mi voz se viera afectada y no pudiera continuar con mi gran pasión que es el canto y la música [...] Fue un proceos muy difícil porque cuando sabes que tienes cáncer, piensas que se acabó todo”, dijo Arelys cuando recién descubrió su diagnóstico.

La cantante, quien en algún momento reveló a lo que le gustaría dedicarse cuando se aleje de los escenarios, reafirmó sus palabras confiando en el poder de la sanación, el cual está segura que le llegará: “Sé que Dios me va a sanar y que voy a estar hasta 90 años aquí con ustedes ”, dijo.

La cantante afirmó que uno de sus placeres era tomarse de vez en cuando una copa de algún licor, y hoy en día, ya no puede hacerlo debido a que toma “8 pastillas al día”.

“Ya no consumo licor, no puedo recibirle ni un ‘guarito’ a los asistentes en mis conciertos como es tradición ”, dijo Arelys Henao.

Vale la pena mencionar que en sus inicios, Arelys Henao se vio juzgada por su apariencia, y en un punto le mencionaron que debido a no ser esbelta, cantar como hombre y no tener glamour, no se iba a abrir paso como cantante y menos en una industria que empezó siendo manejada por hombres.