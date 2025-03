Shakira tomaría acciones legales contra Clara Chía; decisión sobre sus hijos está en juego

Hace pocas horas, Jordi se pronunció a través de la más reciente transmisión del programa de entretenimiento El Gordo y la Flaca y reveló que Clara Chía tendría intenciones de intervenir en la educación de sus hijos, situación que no sería del agrado de Shakira, y estaría generando más problemas de los que atraviesan actualmente.

“La cantante estaría evaluando sus opciones legales , y no se descarta que en los próximos días tome decisiones al respecto. Este conflicto pone en evidencia una falta de equilibrio en las responsabilidades parentales, lo que podría complicar aún más la relación entre ambos”, dijo.

“Se siente incómoda con la idea de que Clara Chía tenga un papel activo en la crianza de los niños, lo que lleva a una discusión entre las partes. El descontento se generó partiendo de la idea de contratar tutores, con lo que no hay información sobre si el empresario accedió a sufragar este gasto adicional. Ambas celebridades no lograron establecer un acuerdo y todo empeoró con la posición que adoptó la pareja del catalán. Aparentemente, la relacionista pública no está de acuerdo con las decisiones de la celebridad y lo hizo saber”.