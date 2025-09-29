En los últimos meses, varios ganadores de la lotería han despertado la curiosidad sobre la relación entre la suerte de los juegos de azar y los signos zodiacales.

Frente a esto, astrólogos han revelado cuáles son los cuatro signos con mayores probabilidades de obtener un premio de lotería durante el mes de octubre del presente año.

Signos del zodiaco que podrían ganar la lotería en octubre de 2025 | Foto: Getty Images

La astrología deja ver en la actualidad que el instante del nacimiento (y, en consecuencia, el signo zodiacal) podría influir simbólicamente en la fortuna que cada persona experimenta, incluso en los juegos de azar como la lotería.

Así, esta relación, que por tiempos ha tenido una conexión entre los astros y la vida humana, vuelve a ponerse en el centro de las conversaciones cotidianas, gracias a la posibilidad de que algunos signos estén mejor relacionados para atraer la suerte en la lotería durante este mes.

Signos del zodiaco con posibilidades de ganar la lotería en octubre de 2025

Según los expertos, estas son las casas astrales que podrían contar con un golpe de suerte en fortuna y abundancia para este mes venidero.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Según la astrología, a las personas de este signo, que se caracterizan por ser arriesgadas, valientes y luchadoras están en su momento para jugar la lotería y apostarle a sus números de la suerte: 3, 9, 12, 21, 33, 42 y 56.

Estos son los números de la suerte para cada signo del zodiaco. | Foto: Getty Images

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Las personas de este signo suelen tener una estabilidad económica establecida, y por esto la astrología marca que son expertos en el tema de ahorro. La suerte estaría de su lado con números de la suerte como 13, 39, 22, 8, 11, 5 y 69.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Según la astrología, las personas del signo de Virgo están puestas para jugar juegos de azar como la lotería ya que tienen un golpe de suerte por estos días venideros en cuanto a la economía. Sus números de la suerte son: 1, 43, 6, 43, 2, 9 y 21.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

De acuerdo con los astros y los expertos en este mundo, las personas del signo de Libra son magnéticas con el dinero y por esto deberían en este mes de octubre apostarle a juegos como la lotería y jugar con números de la suerte como el 7, 16, 27, 38, 48, 57 y 72.