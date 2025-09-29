Mhoni Vidente soltó el horóscopo para finales de septiembre e inicios de octubre de 2025; vaticinó cambios profundos

La astróloga Mhoni Vidente, conocida por la precisión de muchas de sus predicciones y su estilo inconfundible, se ha vuelto una de las más populares en la astrología.

Aunque gran parte de la atención mediática se enfoca en sus anuncios más potentes, entre ellos pronósticos sobre desastres naturales, muertes de celebridades y acontecimientos políticos de relevancia mundial, su trabajo no se limita a estos vaticinios.

Horóscopo de Mhoni Vidente | Foto: Getty Images/iStockphoto

Cada día, miles de personas siguen con interés sus horóscopos, en los que ofrece orientaciones prácticas que van desde sugerencias de colores y números hasta consejos que, de acuerdo con sus seguidores, pueden marcar la manera de encarar una jornada, planear la semana o incluso transformar el rumbo de un mes completo.

Horóscopo de Mhoni Vidente del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2025

Aries | Carta: la rueda de la fortuna

Para las personas de este signo, la famosa vidente ve que la suerte está de su lado, por lo que deben aprovechar todas las oportunidades que se presenten en estos días. Según lo que ve, el miércoles 1 de octubre será un día clave en el que debería realizar un ritual con una veladora blanca para atraer buenas energías.

Tauro | Carta: el mundo

Esta será una semana en la que las personas del signo de Tauro deberán mantener un equilibrio emocional y disfrutar de los frutos del esfuerzo diario sin tener autos sabotaje. Según la vidente, el 1 de octubre también será un día perfecto para conectar con la armonía.

Géminis | Carta: la fuerza

Mhoni Vidente menciona que la fuerza es importante en estos días, sobre todo para no dejarse vencer por los obstáculos, los cuales podrían frustrar algunos proyectos. El inicio del mes de octubre brindará la energía suficiente para estas personas.

Mhoni Vidente habló sobre lo que vendrá para los signos del zodiaco esta semana. | Foto: YouTube Mhoni Vidente

Cáncer | Carta: el emperador

Es necesario que las personas en esta semana asuman sus responsabilidades y tomen decisiones con claridad para que su vida tenga firmeza y autoridad.

Leo | Carta: el sol

Con esta carta, la vidente señala que para las personas de este signo podría venir éxito, claridad, brillo y vitalidad, sobre todo si se pretende iniciar nuevos proyectos y relaciones.

Virgo | Carta: la templanza

El inicio de este nuevo mes invita a buscar el equilibrio y la armonía en todos los aspectos de la vida de las personas de este signo y asimismo también señala la importancia de tener paciencia y moderarse a la hora de expresarse.

Libra | Carta: la justicia

Esta semana debe ser totalmente de imparcialidad, no se debe llegar a ningún extremo, por lo que se debe actuar con responsabilidad y teniendo en cuenta las consecuencias de los actos.

Escorpio | Carta: la muerte

Aunque el nombre de la carta se vea como algo malo, según la evidente, esto no implica algo negativo. Simplemente, se trata de una transformación y un renacer que puede llegar a la vida de las personas de este signo, sobre todo a inicios del mes de octubre.

Sagitario | Carta: el carro

Hay metas claras para Sagitario, y según la evidente, esta carta solamente es un impulso más para que estas personas avancen con determinación y lleguen al punto de meta.

Capricornio | Carta: el diablo

Es momento de qué las personas de Capricornio enfrentan sus miedos, inseguridades y sobre todo pongan a prueba sustenta iones. En esta semana, Mhoni Vidente señala que es importante tomar decisiones de manera consciente y reconocer las influencias negativas en la vida.

Acuario | Carta: la estrella

Llega para las personas de este signo un momento de iluminación en donde se pueden ver momentos de esperanza y de guía positiva para nuevos proyectos y relaciones.

Piscis | Carta: la luna