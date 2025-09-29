Suscribirse

Gente

Mhoni Vidente soltó el horóscopo para finales de septiembre e inicios de octubre de 2025; vaticinó cambios profundos

La famosa astróloga expuso todo lo que ve para los 12 signos del zodiaco.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

29 de septiembre de 2025, 3:05 p. m.
Mhoni Vidente comentó sobre situaciones que darán giro al mundo.
Mhoni Vidente habló del horóscopo de la primera semana de octubre de 2025. | Foto: YouTube Mhoni Vidente

La astróloga Mhoni Vidente, conocida por la precisión de muchas de sus predicciones y su estilo inconfundible, se ha vuelto una de las más populares en la astrología.

Aunque gran parte de la atención mediática se enfoca en sus anuncios más potentes, entre ellos pronósticos sobre desastres naturales, muertes de celebridades y acontecimientos políticos de relevancia mundial, su trabajo no se limita a estos vaticinios.

El horóscopo de Mhoni Vidente revela que este sábado 15 de julio los signos vivirán encuentros significativos.
Horóscopo de Mhoni Vidente | Foto: Getty Images/iStockphoto

Cada día, miles de personas siguen con interés sus horóscopos, en los que ofrece orientaciones prácticas que van desde sugerencias de colores y números hasta consejos que, de acuerdo con sus seguidores, pueden marcar la manera de encarar una jornada, planear la semana o incluso transformar el rumbo de un mes completo.

Contexto: Mhoni Vidente hizo cruda predicción sobre famosa figura del fútbol y vaticinó detalles alarmantes: “Está preocupado”

Horóscopo de Mhoni Vidente del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2025

  • Aries | Carta: la rueda de la fortuna

Para las personas de este signo, la famosa vidente ve que la suerte está de su lado, por lo que deben aprovechar todas las oportunidades que se presenten en estos días. Según lo que ve, el miércoles 1 de octubre será un día clave en el que debería realizar un ritual con una veladora blanca para atraer buenas energías.

  • Tauro | Carta: el mundo

Esta será una semana en la que las personas del signo de Tauro deberán mantener un equilibrio emocional y disfrutar de los frutos del esfuerzo diario sin tener autos sabotaje. Según la vidente, el 1 de octubre también será un día perfecto para conectar con la armonía.

  • Géminis | Carta: la fuerza

Mhoni Vidente menciona que la fuerza es importante en estos días, sobre todo para no dejarse vencer por los obstáculos, los cuales podrían frustrar algunos proyectos. El inicio del mes de octubre brindará la energía suficiente para estas personas.

Mhoni Vidente habló sobre lo que vendrá tras el eclipse solar.
Mhoni Vidente habló sobre lo que vendrá para los signos del zodiaco esta semana. | Foto: YouTube Mhoni Vidente
  • Cáncer | Carta: el emperador

Es necesario que las personas en esta semana asuman sus responsabilidades y tomen decisiones con claridad para que su vida tenga firmeza y autoridad.

  • Leo | Carta: el sol

Con esta carta, la vidente señala que para las personas de este signo podría venir éxito, claridad, brillo y vitalidad, sobre todo si se pretende iniciar nuevos proyectos y relaciones.

  • Virgo | Carta: la templanza

El inicio de este nuevo mes invita a buscar el equilibrio y la armonía en todos los aspectos de la vida de las personas de este signo y asimismo también señala la importancia de tener paciencia y moderarse a la hora de expresarse.

Horoscopos de la Semana del dia #28deSeptiembre al dia #3deOctubre #riqueza #mhonividente #octubre
  • Libra | Carta: la justicia

Esta semana debe ser totalmente de imparcialidad, no se debe llegar a ningún extremo, por lo que se debe actuar con responsabilidad y teniendo en cuenta las consecuencias de los actos.

  • Escorpio | Carta: la muerte

Aunque el nombre de la carta se vea como algo malo, según la evidente, esto no implica algo negativo. Simplemente, se trata de una transformación y un renacer que puede llegar a la vida de las personas de este signo, sobre todo a inicios del mes de octubre.

  • Sagitario | Carta: el carro

Hay metas claras para Sagitario, y según la evidente, esta carta solamente es un impulso más para que estas personas avancen con determinación y lleguen al punto de meta.

Contexto: Mhoni Vidente vaticinó dolorosa noticia de un famoso; advirtió sobre dura pérdida que afectaría a Colombia: “Una situación grave”
  • Capricornio | Carta: el diablo

Es momento de qué las personas de Capricornio enfrentan sus miedos, inseguridades y sobre todo pongan a prueba sustenta iones. En esta semana, Mhoni Vidente señala que es importante tomar decisiones de manera consciente y reconocer las influencias negativas en la vida.

  • Acuario | Carta: la estrella

Llega para las personas de este signo un momento de iluminación en donde se pueden ver momentos de esperanza y de guía positiva para nuevos proyectos y relaciones.

  • Piscis | Carta: la luna

La vidente menciona que con esta carta, se invita a las personas de este signo a explorar las emociones más profundas y el inicio del mes de octubre se prestará para hacer actividades que nos conecten con la espiritualidad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Egan Bernal dio la cara tras dura derrota en el Mundial de Ciclismo: dijo por qué se retiró

2. Signos del zodiaco que tendrán mayor probabilidad de ganar loterías durante el mes de octubre, según la astrología

3. Las dilaciones del Ministerio del Deporte para nombrar a Óscar Figueroa como secretario general

4. Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres mujeres que fueron torturadas y asesinadas en el caso que estremece Argentina

5. Feria Internacional del Libro de Barranquilla, el evento que le rendirá tributo al escritor Orlando Fals: le contamos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Horóscoposignos del zodiacoMhoni Vidente

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.