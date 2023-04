Siguen los rumores en contra de Clara Chía: ahora aseguran que es transgénero

La polémica relación entre Gerard Piqué y Clara Chía Marti sigue siendo blanco de distintas reacciones y comentarios en redes sociales, debido a una serie de contenidos que salieron a la luz, como la supuesta infidelidad mientras sostenía una relación de casi 12 años con Shakira y su reciente mudanza a Miami con sus dos hijos Sasha y Milan.

Pues bien, aunque la relación ya es oficial ante los ojos de cada uno de sus familiares y la opinión pública, aún existen personas que se preguntan por los detalles de la famosa pareja, que ha sido una de las más comentadas en los últimos meses, tales como el inicio, cómo se conocieron y cuáles son los planes que tienen a futuro.

Gerard Piqué y Clara Chía habrían comenzado su relación sentimental desde hace más de un año - Foto: Instagram: Jordi Martín

Ahora, se ha conocido un rumor que ronda en las plataformas digitales como TikTok. Se trata de la sexualidad de la joven de 23 años, pues varios aseguran que en realidad Clara es una mujer transgénero. Así es, se ha desatado una nueva polémica donde acusan a la estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas de haberse hecho un cambio de sexo hace varios años.

De hecho, aseguran que su nombre cuando era hombre era Esteban y que su supuesto cambio de género, como “su proceso hormonal” y las “múltiples cirugías”, las habría pagado el mismo Piqué.

La noticia ha sorprendido a los medios de comunicación y las redes sociales, quienes han viralizado las especulaciones que se han formado en contra de la española, con supuestas pruebas que confirmarían la veracidad del “secreto”.

La joven fue captada por diversos medios en sitios públicos. - Foto: Europa Press

Las especulaciones han surgido debido a un video publicado por la usuaria @Cinthya_zar_oficial y otros más, cogiendo fuerza.

Adicional a esto, varios usuarios han aprovechado ‘la ocasión’ para lanzar todo tipo de burlas y comentarios en contra del exfutbolista y su actual pareja Clara Chía.

“Más motivos para amar a Shakira”, “Ahora entiendo lo del Claro-Oscuro”, “Yo esperando la nueva canción de Shakira. Uy, qué miedo”, “No la cambió por un Casio, era un reloj cucú (con pájaro)”, “Piqué ya no factura, ahora lo fracturan”, “Entonces no es paloma, sino gavilán?” y “Entonces no fue un Twingo, sino un convertible”, fueron algunos de los comentarios que inundaron algunos de los videos replicados en TikTok.

Pese a los miles de rumores en torno a este tema, ni Piqué ni Clara Chía han dado entrevistas o declaraciones sobre su relación y mucho menos, sobre el más reciente rumor, pues, al parecer, la joven no tiene el más mínimo interés de ser parte del espectáculo mediático “ocasionado por ella misma”.

En los últimos días, en un clip que se difundió en las plataformas digitales y que fue subido por una cuenta de Twitter, se logró detallar la reacción de Clara Chía al ver a personas grabando o generando contenidos cerca de ella. La joven de 23 años quedó expuesta y plasmó la realidad sobre la atención que recibía, comportándose de forma particular al huir y esquivar el lente de la cámara.

De acuerdo con lo relatado en la red social, el video correspondía a una celebración que se llevó a cabo dentro del grupo de amigos de Piqué, donde se festejó un año más de vida de Ibai Llanos, quien recibió un pastel y la compañía de sus allegados. Allí se hizo una panorámica del lugar, mostrando a Clara Chía ubicada en una de las columnas del espacio en el que estaban compartiendo.

Clara Chía asistió con Piqué a la Kings League y a la fiesta de Ibai Llanos - Foto: Europa Press/Twitter: @ClaGerFans

La relacionista pública, al ver las cámaras grabando, decidió alejarse de la zona en la que estaba de pie, tapándose parte del rostro y girándose para no ser captada por quienes estaban grabando la sorpresa para el ‘streamer’. Otra mujer que estaba con ella se dio cuenta, por lo que se quedó observándola mientras se movía, intentando acercarse de una manera inesperada.

Ante esto, una experta en lenguaje corporal decidió analizar a fondo los comportamientos de Clara Chía, enfatizando en las razones verdaderas de esta reacción. Al hacer una lectura de la situación, todo apuntaría a que la española realmente se siente incómoda y humillada al quedar expuesta por la relación que sostiene con Gerard Piqué.

De acuerdo con lo que publicó Maryfer Centeno, reconocida grafóloga, en TikTok, al analizar el lenguaje corporal de Clara Chía se detectó la realidad de la mujer, la cual es muy alejada a su imagen empoderada y desafiante. La experta aseguró que la joven estaba avergonzada, por lo que recurría a taparse la boca y acomodarse el pelo, cruzándose de brazos para cerrar cualquier comunicación.

Clara Chía y Gerard Piqué llegando a una de las presentaciones de la Kings League. - Foto: Europa Press via Getty Images

“La vergüenza, por supuesto, se siente humillada, vean cómo va caminando, se tapa la boca que es importante decir, se acomoda el pelo y la postura después, cierra los brazos, cerrando así toda la comunicación. Los pasos son amplios, como si tuviera prisa”, dijo la mexicana con relación a la relacionista pública.

La grafóloga puntualizó en que el gesto de agachar la cabeza era muy común en quienes se sentían humillados o expuestos, por lo que recurría a taparse o esconder el rostro, de manera que no generaba contacto directo con las cámaras o las personas. Allí agregó que el hecho de querer esquivar el celular y alejarse de la toma, demostraba su incomodidad al quedar grabada.

“Nerviosa se toca la mejilla para después agachar la cabeza, agachamos la cabeza cuando nos sentimos expuestos o humillados. Estaba contenta, sonriendo y después huye hasta cerrar los brazos porque claro que se siente humillada”, detalló la experta mexicana.