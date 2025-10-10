El cantante del género urbano Ryan Castro había programado su Live Session este 10 de octubre en el barrio La Candelaria, ubicado en el centro de Bogotá. Sin embargo, según un comunicado de la Alcaldía, el evento fue cancelado por incumplimiento en la documentación presentada.

Ante lo sucedido, Ryan se pronunció a través de su perfil de Instagram, en el que publicó una imagen junto a un mensaje aclarando que ya se encuentra en Bogotá y el motivo por el que quiso hacer el concierto gratuito.

“Estoy acá con todo el cariño que me ha dado esta ciudad y su gente en toda mi carrera, queriendo regalarles un momento especial para todas esas personas que no lograron comprar su entrada para mi concierto”, escribió en la primera parte.

Luego, aseguró que ha estado intentando solucionar para que la grabación se lleve a cabo el día de hoy y las personas que ya se habían programado puedan asistir.

“De mi bolsillo financié este evento para que todos pasáramos una tarde increíble, pero hoy mismo recibimos la noticia de la revocatoria de los permisos. Junto con mi equipo estoy buscando solución en un espacio que cumpla con los requisitos hoy mismo”, agregó.

Ryan Castro se pronunció sobre la cancelación de su concierto. | Foto: Captura de Instagram @ryancastrro

¿Cuál sería la nueva locación de Live Session?

El evento estaba programado para las 4 de la tarde, pero debido a las circunstancias se reprogramaría para las 6 de la tarde en un lugar diferente, según informó el artista, a través de sus redes sociales.

En la imagen que compartió Ryan Castro, la información sobre la nueva locación y sería en el Mirador La Cueva del Arco, ubicado en el Barrio El Dorado, exactamente en la dirección Carrera 7 este #1b-51.

Ryan Castro compartió la nueva locación para su concierto. | Foto: Captura de Instagram @ryancastrro

Este es el comunicado de La Alcaldía de La Candelaria

Angélica María Angarita Serra, alcaldesa de la Alcaldía Local de La Candelaria, expresó a través de un documento que el Live Session del cantante antioqueño se canceló por incumpliendo de la reglamentación vigente.

“Desde la Alcaldía Local de La Candelaria informan que, aunque el evento contaba con un permiso de baja complejidad autorizado para un aforo de entre 150 y 500 personas, la Alcaldía Local y distintas entidades determinaron que la convocatoria superaría ampliamente esa cifra, teniendo en cuenta que Ryan Castro es un artista de reconocimiento internacional y que su participación fue difundida a través de redes sociales y medios de comunicación”, expresó.

Adicionalmente, mencionó que el evento no podría realizarse sin la debida autorización porque conlleva consecuencias jurídicas que deberán ser asumidas en caso de incumplimiento.