¿Quién es Emiro Navarro?

Emiro Navarro es un influencer y creador de contenido, nacido en Magangué, Bolívar, y criado en Barranquilla. Logró quedar entre los finalistas del reality de La casa de los famosos 2 , obteniendo más popularidad y hoy en día c uenta con más de dos millones de seguidores y tiene un proyecto llamado Fuegolentopodcast.

“Barranquilla, la ciudad que me vio crecer, transformarme, reír, llorar, y sobre todo, aprender, hoy me despido de ti con el corazón lleno de gratitud. No es fácil dejar atrás tus calles llenas de vida, tu gente alegre y luchadora, tu brisa que refresca el alma y ese calor que, aunque a veces es sofocante, se siente como un abrazo familiar”, escribió en la publicación acompañada de una ráfaga de fotos de él.