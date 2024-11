Sin embargo, tiempo después, la creadora de contenido dejó sin palabras con la confirmación de que todo con aquel hombre se había terminado , por lo que su boda ya no estaba en planes. Esta noticia despertó intriga en algunas personas, quienes se preguntaban por qué los vínculos de la influencer no avanzaban como ella deseaba.

No obstante, tras pasar un tiempo, Tuti Vargas decidió pronunciarse sobre su vida sentimental, sincerándose en Me raya la cabeza , donde aprovechó para hablar sobre sus proceso emocionales. La colombiana tocó el tema de su intimidad, señalando que ha tenido grandes aprendizajes sobre los errores que, según ella, estaba cometiendo en sus vínculos.

“Hace unos tres años, mi angeóloga fue a mi casa a hacerme terapia y me dice: ‘Tuti, estas súper en la energía masculina. ¿Yo? Pero si todo el tiempo estoy linda, me peino y estoy hecha una princesa...se quedó mirándome y me dice: ‘¿De qué hablas?’, eso no tiene nada que ver con la energía masculina ni femenina. Yo no tenía ni idea de qué era esa joda”, indicó.