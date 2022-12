Video: Amparo Grisales muestra en redes a su nuevo amor, ¿de quién se trata?

A la ‘diva de divas’ Amparo Grisales se le ha visto de amores con muchos hombres, pero no de la mala forma que se puede pensar, sino porque ha vivido infinidades de historias en toda su amplia carrera como actriz, donde ha hecho de buena, de mala, de la peor villana, de abuela y hasta de jurado de realities musicales, donde los coqueteos, las “echadas de perros” y hasta algunos besos han dado de qué hablar hasta hoy.

Amparo es una mujer que no le teme al “qué dirán”, pues desde muy corta edad ha tenido que lidiar con la fama y los tabloides sensacionalistas, que la han juntado con varios en diversas épocas y hoy ya ‘le resbala’ todo lo que digan de ella, hasta los chistes por su edad, que ella misma ha sabido aprovechar hasta para hacer parte de los promocionales publicitarios para Colombia de la precuela de ‘Game of Thrones’, ‘House of the Dragon’, donde ella se mostró como una reina medieval diciendo que desde esa época ella ya era diva y famosa.

El caso es que solo Amparo sabe quién ocupa un lugar importante en su corazón y esta vez decidió mostrarlo en sus redes sociales, para que después no vayan a salir chismes sobre sus nuevas aventuras amorosas. En un video muy tierno, Grisales dejó ver al peludo que la tiene “enamorada” y por el cual se desvive desde hace semanas.

“Él es BUNNY o BONNIE o BONI… ¡Mi nuevo bebé PELUDO! Regalo de mi hermana Patrícia... quien a su vez lo recibió de una amiga suya que se lo prometió cuando su perrita adoptada quedó embarazada. La dueña se quedó con uno y los otros 4 fueron adoptados por amigos… ¡Un acto de amor! ¡Ahora tiene 4 meses y estoy totalmente enamorada!”, escribió Amparo en su publicación de Instagram, donde se ve al perrito usando un atuendo animal print mientras espera el inicio del primer partido del Mundial Qatar 2022, que se jugó entre la selección anfitriona y la de Ecuador, que ganó dos goles por cero.

El clip ya cuenta con más de 15 mil likes y más de 600 comentarios, donde se pueden leer mensajes como: “Amparito, te admiro demasiado, soy una de tus más grandes seguidoras. Soy gran animalista como tú.❤️🙏”, “¡Súper! Volver a amar a un hijo peludito en casa, después de Tango 🥰🥰🥰”, “Está hermoso tu bebé peludooo... Yo muero por ellosss... Y te admiro no solo por tu trabajo y tu éxito... También por el amor y el respeto que tienes por estos seres hermosos que Dios nos regaló... 🐩🐩🐕‍🦺🐕‍🦺🐱🐱🐈🐈🐕”, “Pensé que no tendría otro perrito, todavía recuerdo a Tango, pero bien por amar a ese nuevo peludito, Amparo tiene un corazón ❤️ ¡muy grande!”.

Cabe recordar que Grisales es una animalista de las radicales y ha liderado campañas de adopción de perros y gatos que quedan en estado de indefensión por maltrato y abandono, siendo ella una de las que ha acogido a varios animalitos, entre ellos Tango, una de sus mascotas que lamentablemente ya no está en este mundo, dejándole un vacío y un dolor inmenso a la caldense.

“Amorosos peludos rescatados del abandono y el maltrato… ¡Ahora disfrutando del amor y los mimos que les damos!💕💕💕💕💋💋 Creo que tengo que enseñarles cómo se deben comportar frente a las cámaras…!😃 ¿No se te antoja tener un AMOR INCONDICIONAL? ¡ADOPTA!, escribió Amparo en uno de los videos donde muestra los perritos que tienen en la fundación que apadrina. En el clip se ve cómo uno de los cachorros juguetones choca con el camarógrafo que los está grabando, todo en medio de juegos y risas.