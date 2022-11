Amparo Grisales reveló cuáles son las cirugías estéticas que se ha hecho

Amparo Grisales, también conocida como la diva de Colombia, es una de las actrices y modelos con mayor reconocimiento en el mundo del espectáculo por su extensa trayectoria en la televisión. Además, es de las figuras públicas más controversiales por su personalidad que despierta amores y odios.

A la famosa no le importa el qué dirán y lo ha dejado en evidencia cada vez que tiene la oportunidad, pues expresa lo que siente y piensa sin tapujos; de hecho, su firmeza es una de las cualidades que más destacan y admiran sus seguidores de su forma de ser.

Otro detalle por el que suelen llenarla de elogios es por su esbelta figura que, todavía a sus 66 años presume con orgullo luciendo ceñidos vestidos y hasta en trajes de baño de dos piezas bastante candentes que dejan en evidencia su tonificado abdomen y sus espectaculares curvas.

Aunque durante varios años ha sido blanco de burlas por su edad, cientos de internautas coinciden al dar su opinión sobre su cuerpo, pues pese a las críticas y malos comentarios que suelen hacer sus detractores, no se puede negar que ha sabido conservar muy bien su físico, motivo por el que constantemente recibe mensajes en los que le piden sus tips o trucos de belleza.

“Desde que cumplí 30 me hacen chistes estúpidos. Y mientras a algun@s se les arrugan las pocas neuronas que tienen y se les pudre el corazón... YO EVOLUCIONO... Y ME AMO”, fue como respondió a través de su cuenta de Twitter en octubre de 2020, a quienes la critican.

Por esta razón, Amparo Grisales ha sido catalogada como una de las mujeres con mejor cuerpo del país y un rostro envidiable porque sigue luciendo muy joven, sin embargo, la duda que muchos tienen es si es parte de su naturalidad o ha acudido al quirófano para mantenerse intacta.

Hace unos años, en entrevista con Yo José Gabriel, aseguró que de todos los procedimientos estéticos que le han inventado a lo largo de su carrera, solo se ha realizado uno y no tiene nada que ver con sus curvas. “Solo una, en el busto hace mucho tiempo cuando vi que, con mi ejercicio, al quemar grasa, se me desapareció lo poco que tenía”.

Además, resaltó que nunca quiso llamar la atención por un pecho exageradamente grande. “Hay que ponerse un poquito, no exagerar, no me gusta quedar vulgar, ni voluptuosa, ni para sacar y mostrar el escote, solo que se vea un poquito, no como dicen que me aumenté e hice otras cosas, hasta ahora solo ha sido eso”, dijo.

Amparo Grisales dio consejos y reveló su secreto para verse más joven

La mayoría de los colombianos no entiende cómo Amparo Grisales ha logrado llegar a los casi 70 años manteniendo su cuerpo y su imagen como los de una mujer de muchos menos años a los que realmente tiene.

Y aunque estos comentarios no le afectan, tampoco es indiferente a ellos. Por esto, a través de las redes sociales se filtró un video en el que contó los trucos que la llevaron a conservar una figura joven y bella, contrarrestando el inminente paso de los años.

Lo primero que mencionó Grisales fue mantener una dieta saludable combinada con actividad física frecuente y algunas precauciones extra que la hacen mantenerse joven y radiante, no solo físicamente, sino muy atenta a la salud mental. Algo de suma importancia para la exjurado de Yo me llamo.

El video compartido en Instagram corresponde a una entrevista que aún no ha sido publicada. Sin embargo, en ella se va a la famosa actriz colombiana hablando sobre el amor propio como pilar para verse bien, sin importar el paso de los años.

“Tú tienes que ser egoísta contigo mismo, para poder. Si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a nadie, entonces tú tienes que, desde ti mismo, tener ese egoísmo. Primero me pulo, primero me perfecciono yo, primero estoy divina, primero tengo cosas que dejar, que enseñar, que transmitir, energía linda, bonito todo, para poder todo esto, acumularlo y enseñarlo, por lo menos transmitirlo y como energía, pasárselo a las demás personas”, afirmó con su característico estilo Amparo Grisales.