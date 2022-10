Sin tapujos: los famosos colombianos que revelaron haber consumido marihuana

En los últimos días, en Colombia se ha suscitado una conversación sobre el consumo de marihuana con fines recreativos luego de que la Cámara de Representantes lo aprobara en segundo debate. Esto puso sobre la mesa el tema de algunos famosos que alguna vez en el transcurso de sus carreras han reconocido que fumaron o fuman esta sustancia.

Una de las famosas que lo ha reconocido sin tapujos es la actriz Amparo Grisales, quien reveló que consume esta planta y que le ha sido muy buena para su salud. “La marihuana no es droga, es una planta muy tratable”, en su momento le hizo un llamado al Gobierno nacional para aprovecharla como materia prima. “El cannabis es fantástico y creo que tenemos en Colombia una muy buena materia prima. Yo apoyo la legalización en el país, como se viene haciendo en otros países”.

Recientemente otro de los famosos que confesó que consume esta planta es Carlos Vargas. “Si la marihuana acaba físicamente, entonces yo estaría bajo tierra”, fueron las palabras que expresó el presentador de La Red al referirse al uso recreativo que le da a esta planta.

En sus redes sociales, el periodista de entretenimiento invitó a sus seguidores a que se informen mucho más sobre los beneficios del cannabis. “Tengo 43 años y mi cara no está acabada, en mi entorno familiar, personal y laboral lo saben y lo dejé claro. Nunca le he faltado al respeto a nadie, soy buen hijo, responsable, disciplinado y exitoso”, dijo en su cuenta de Instagram.

La actriz Carmenza Gómez también confesó en su momento que era consumidora de cannabis. “Si yo fumo marihuana se me olvida hasta cómo me llamo. Y precisamente por eso lo hago, para no tener que estar siempre en esa conciencia de tener los cinco sentidos alerta. A mí me gusta el relajamiento”, expresó en su momento la actriz recordada por su participación en telenovelas como el Último matrimonio feliz.

En su momento, el expresidente Juan Manuel Santos también confesó que en su época universitaria había consumido marihuana. Lo cierto es que el debate está servido y en las redes sociales se ha podido leer todo tipo de comentarios tanto a favor como en contra sobre lo que sería la legalización del uso recreativo de esta planta.

El día en que Marbelle confesó que fumaba marihuana con políticos

Marbelle es de las celebridades que más ha dado de qué hablar este 2022. Desde que empezó la época electoral no ha dejado de exponer sus pensamientos y posturas. Además, en temas de política, la artista se convirtió en todo un personaje mediático.

Desde que Petro apareció entre los candidatos, Marbelle no ha dejado de decir que no está de acuerdo con los ideales del ahora presidente. De hecho, llegó al punto en que la llegaron a catalogar como una de las representantes de la oposición en el país.

Sin embargo, sus picantes trinos y constantes señalamientos la llevaron a tener que pedir disculpas públicas, principalmente a la vicepresidenta Francia Márquez. A través de su cuenta de Twitter le tuvo que decir:

“De acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a Francia Márquez por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo”.

Ahora, con la polémica que ha surgido entorno a la marihuana, en redes sociales viralizaron una fotografía de Marbelle en la que aseveraba lo siguiente: “he fumado marihuana con políticos, presentadores, actores y cantantes. A todos les da culillo decir que la fuman. ¡Mojigatos!”.