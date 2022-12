Nairo Quintana quedó entre la espada y la pared por pregunta sobre Amparo Grisales

Nairo Quintana y Amparo Grisales son dos figuras públicas que tienen un reconocimiento muy importante a nivel nacional. Cada uno de ellos ha ganado fama gracias a su talento y trabajo constante. Si algo tienen en común las celebridades es su amor por el deporte y su disciplina.

Quintana tuvo su momento de fama años atrás, cuando logró destacarse como uno de los colombianos más guerreros a la hora de enfrentar a todos los ciclistas del mundo. El show que el deportista mostró en las carreteras europeas deslumbró a los espectadores y desde entonces varios lo denominan como ‘Nairoman’ o ‘escarabajo’.

El ciclista ha demostrado ser un hombre muy sensato y respetuoso (como buen boyacense), por lo cual cada que da una entrevista es muy neutral; no obstante, cuando toca temas controversiales, despierta el interés de sus fieles fans y de paso a las redes sociales que nunca duermen.

En una conversación reciente entre el deportista y Eva Rey, periodista española, esta le preguntó: “si tuviera la oportunidad de elegir entre la madre de sus hijos y Amparo Grisales, ¿a quién elegiría?”, a lo que respondió: “a la madre de mis hijos, claro”.

Sin embargo, también se refirió a La diva: “es toda una señora, y no le quiero ofender ni mucho menos, porque sigue siendo guapísima, pero es que la he visto desde los tiempos de mis padres y hoy mis hijos quedan boquiabiertos viendo a esta mujer”.

“Yo les digo: ‘¿quieren ver una mujer guapa?, mira esta’; dicen: ‘está guapa, sí, pero y ¿cuántos años tiene?’. Les digo: ‘ya me puedes disculpar…’ Pero con mucha admiración, está mejor que muchas de 20 y 30 (años)”.

En ese sentido, los usuarios se revelaron: ”Nuestro Nairo muy colombiano y todo lo que hace es por sus compatriotas, muy noble sencillo, carismático y todo un campeón, grande Nairo. Hasta en elegir mujeres eres un campeón”. ”Es curioso, pero esta entrevista resultó muy interesante (...) A propósito, Amparo es muy bella sí, pero yo prefiero una mujer más sencilla”.

También dijeron: ”Nairo Quintana, el mejor, felicitaciones por ese matrimonio, debe ser un matrimonio feliz. Nairo, excelente ser humano, no te dejes seducir por las curvas de Grisales que es peligrosa”, ”Qué buena entrevista, con dos íconos, ustedes son los mejores, gran contenido. Por cierto, ¿quién es esa Amparo? No entiendo por qué tiene tanta fama, no me parece tan deslumbrante”.

Nairo Quintana pasa la pesadilla y confirmó que tiene nuevo equipo para 2023

Nombres como UAE Team Emirates, AG2R y Movistar, fueron los primeros rumores para el futuro del cafetero, sin embargo, las tres escuadras negaron tener al corredor en sus planes.

Por otro lado, un nuevo equipo apareció en el radar del colombiano. Se trata del Bahrain Victorious, equipo donde milita el mítico corredor Míkel Landa y el colombiano Santiago Buitrago. Charles Marsault, editor en jefe del medio Velo-Club, informó que podría firmar con dicho equipo por una temporada.

Sin embargo, el equipo negó tener algún contacto con el ciclista que en esta temporada ganó el Tour de los Alpes Marítimos y el Tour de la Provence. “Los funcionarios de Bahrein Victorious niegan los rumores de que Nairo Quintana se unirá al equipo WorldTour en 2023″, confirmó el medio mencionado.

Con los rumores en el aire, el propio Nairo Quintana confirmó que ya tendría nuevo equipo para la siguiente temporada. Sin embargo, no quiso revelar su nombre para dar mayor expectativa entre sus fanáticos. En charla con el diario As, el colombiano aseguró “que tenemos que estar todavía tranquilos. Más adelante daremos a conocer las decisiones que hemos tomado y lo que pasará hacia el futuro”.

Eso sí, Quintana tampoco dejó claro si su próxima escuadra será una de las principales del circuito para pelear por las grandes vueltas. Cabe recordar que su anterior equipo, el Arkéa Samsic, se encontraba en la lucha por ascender y quedar de manera definitiva por los siguientes tres años.