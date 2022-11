¿Nairo Quintana al Bahrain Victorious? El equipo dio respuesta sobre el colombiano

Mientras en estos días se lleva a cabo el Mundial de Qatar 2022, otros deportes como el ciclismo han tenido un gran movimiento de cara al año 2023. Los equipos del World Tour ultiman detalles en sus nóminas con refuerzos para pelear por las grandes vueltas de la próxima temporada.

Algunas escuadras han puesto su mirada en ciclistas que actualmente se encuentran sin equipo, tal es el caso del colombiano Nairo Quintana, quien ha vivido una especie de pesadilla en los últimos meses, luego de conocerse la sanción por parte de la UCI por el uso de tramadol y el fallo en su contra del TAS.

Gracias a ello, Quintana se quedó sin equipo, pues su antigua escuadra, el Arkéa Samsic, decidió terminar su vínculo después de conocerse la decisión del ente regulador.

Nairo Quintana, ciclista colombiano, en la etapa 20 del Tour de Francia 2022 - Foto: Getty Images

Bajo este panorama, Quintana se puso en busca de nuevo equipo para el año 2023. Nombres como UAE Team Emirates, AG2R y Movistar, fueron los primeros rumores para el futuro del cafetero, sin embargo, las tres escuadras negaron tener al corredor en sus planes.

No obstante, en los últimos días, un nuevo equipo apareció en el radar del colombiano. Se trata del Bahrain Victorious, equipo donde milita el mítico corredor Míkel Landa y el colombiano Santiago Buitrago. Charles Marsault, editor en jefe del medio Velo-Club, informó que podría firmar con dicho equipo por una temporada.

Sin embargo, el equipo negó tener algún contacto con el ciclista que en esta temporada ganó el Tour de los Alpes Marítimos y el Tour de la Provence. “Los funcionarios de Bahrein Victorious niegan los rumores de que Nairo Quintana se unirá al equipo WorldTour en 2023″, confirmó el medio mencionado.

Nairo, optimista

Para alegría de sus seguidores y los del ciclismo mundial, dijo que no se bajaría del pelotón donde se encuentran los favoritos: “No puedo decir más. La pista quedó… voy a seguir para adelante y voy a seguir corriendo en el WorldTour”.

“El próximo año seguramente en las pantallas va a salir Nairo Quintana pedaleando en unas de las carreras favoritas de todos ustedes a nivel mundial”, agregó.

Habiendo dicho esto, las consultas y sus respuestas se dirigieron hacia el amargo trago de su defensa ante el TAS: “Como en la vida, hay subidas y bajadas, y tenemos nuestras dificultades (…) Aunque muchos o algunos lo hayan visto de mala manera, siempre he intentado demostrar mi inocencia y por eso he levantado la mano para tratar de defenderme”.

A su vez, remarcó nuevamente que anhelaba no se le diera más trascendencia a la situación y que no buscaran desecharlo del ámbito deportivo, porqué según él mismo: “No estoy en el sótano ni olvidado en el último cuarto”, lo que finalizó diciendo: “El problema quedó ahí. Lo hemos hecho una bola de nieve… lógicamente fue grave, pero no estoy sancionado”, sentenció.

Adiós a la oferta de equipo colombiano

Con las palabras anteriores, puede decirse que con las ganas se quedó el Team Medellín luego de la oferta que le hizo durante la mañana de este jueves –17 de noviembre– a Nairo Quintana para unirse a las filas del equipo en 2023. El corredor boyacense fue consultado por el periodista Sergio Restrepo sobre la publicación de la escuadra colombiana, a lo que respondió: “Muchas gracias por la invitación, la verdad no está dentro de mis presupuestos en el momento. Seguimos pedaleando, seguimos hacia delante y es así”.

Pese al interés, es poco probable que Nairo Quintana vuelva a competir en un equipo colombiano, porque su intención sería seguir en el ciclismo internacional. Cabe recordar que el pedalista boyacense inició su carrera en Colombia en los equipos Boyacá es Para Vivirla y Café de Colombia, antes de dar el salto al Movistar Team para la temporada 2012 con apenas 21 años.