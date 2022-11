“No estoy en el sótano”: Nairo Quintana hace el anuncio más esperado sobre su futuro

El ciclismo mundial ha estado expectante desde el pasado mes de octubre sobre la actualidad de Nairo Quintana, luego de que el boyacense informara que terminaba su vínculo de tres años con el Arkéa Samsic. Eso, de inmediato, abrió la posibilidad a que para 2023 las ofertas para él no escasearían y tendría que evaluar todas ellas para saber qué colores tendría que defender en el año venidero.

Hasta el momento no se había hablado mucho del tema, debido a que antes estaba su defensa por el caso del uso indebido del Tramadol en el Tour de Francia 2022. Sin embargo, este viernes, en el marco de la presentación de su Gran Fondo en Medellín sobre el tema en particular, dijo: “Si lo cuento aquí, más tarde no tengo que contar. Lo vamos a dejar ahí. Tenemos tres días”, abriendo la puerta a que la decisión podría estar ya tomada.

Para alegría de sus seguidores y los del ciclismo mundial, dijo que no se bajaría del pelotón donde se encuentran los favoritos: “No puedo decir más. La pista quedó… voy a seguir para adelante y voy a seguir corriendo en el WorldTour”.

“El próximo año seguramente en las pantallas va a salir Nairo Quintana pedaleando en unas de las carreras favoritas de todos ustedes a nivel mundial”, agregó.

Habiendo dicho esto, las consultas y sus respuestas se dirigieron hacia el amargo trago de su defensa ante el TAS: “Como en la vida, hay subidas y bajadas, y tenemos nuestras dificultades (…) Aunque muchos o algunos lo hayan visto de mala manera, siempre he intentado demostrar mi inocencia y por eso he levantado la mano para tratar de defenderme”.

A su vez, remarcó nuevamente que anhelaba no se le diera más trascendencia a la situación y que no buscaran desecharlo del ámbito deportivo, porqué según él mismo: “No estoy en el sótano ni olvidado en el último cuarto”, lo que finalizó diciendo: “El problema quedó ahí. Lo hemos hecho una bola de nieve… lógicamente fue grave, pero no estoy sancionado”, sentenció.

Así entonces, puede decirse que con las ganas se quedó el Team Medellín luego de la oferta que le hizo durante la mañana de este jueves –17 de noviembre– a Nairo Quintana para unirse a las filas del equipo en 2023. El corredor boyacense fue consultado por el periodista Sergio Restrepo sobre la publicación de la escuadra colombiana, a lo que respondió: “Muchas gracias por la invitación, la verdad no está dentro de mis presupuestos en el momento. Seguimos pedaleando, seguimos hacia delante y es así”.

Nairo es nuestro gran representante del ciclismo colombiano ante el mundo. Por eso, desde el Team Medellín EPM le ofrecemos continuar su carrera deportiva con nosotros con un amplio calendario nacional e internacional.



Qué orgullo sería para Medellín que nos representes. pic.twitter.com/4WwEjAmjLC — Team Medellín EPM (@team_medellin) November 17, 2022

Contundente fue Quintana ante la propuesta del equipo colombiano que hace parte del Circuito Continental de la UCI, quienes en las últimas horas hicieron oficial su interés de contar con sus servicios para 2023.

Por medio de su cuenta de Twitter, la escuadra dirigida por José Julián Velásquez de la Cuesta expresó abiertamente su anhelo de contar con el pedalista colombiano. “Nairo es nuestro gran representante del ciclismo colombiano ante el mundo. Por eso, desde el Team Medellín EPM le ofrecemos continuar su carrera deportiva con nosotros con un amplio calendario nacional e internacional. Qué orgullo sería para Medellín que nos representes”, se lee en la publicación.

Pese al interés, es poco probable que Nairo Quintana vuelva a competir en un equipo colombiano, porque su intención sería seguir en el ciclismo internacional. Cabe recordar que el pedalista boyacense inició su carrera en Colombia en los equipos Boyacá es Para Vivirla y Café de Colombia, antes de dar el salto al Movistar Team para la temporada 2012 con apenas 21 años.