Video | Indignante: modelo colombiana le dio cerveza a un mico

En las redes sociales se viralizó rápidamente un video que levantó una discusión polémica por un supuesto caso de maltrato animal, sin embargo, la particularidad de este es que fue grabado por una reconocida modelo colombiana, la cual estuvo pasando algunos días en un lugar costero donde hay presencia de monos.

Tras evidenciar el momento en el que la modelo Laura Sánchez le dio una bebida alcohólica a uno de estos animales, usuarios de internet comenzaron a reaccionar negativamente contra ella, insistiendo en que ese comportamiento solo le iba hacer dañino para el mico y, por ende, no debería proporcionarle ese tipo de bebidas.

Todo habría comenzado luego de que esta mujer viajara a lo que parecían ser unos días de vacaciones en el Caribe colombiano, y mientras compartía con sus seguidores en Instagram acerca de sus aventuras por la zona, esta decidió darle de comer a un mono.

En una segunda historia, Sánchez decidió darle una hoja de lechuga al mico, que identificó como Wilfran, y escribió: “Wilfran es fit, ama la lechuga”, dijo en el video, haciendo referencia a los gustos del animal y afirmando que a este le gustaba la verdura que le ofreció.

Sin embargo, la polémica llegó cuando en medio de un quiosco Sánchez grabó cuando un hombre le sirvió un trago de cerveza en una copa y, seguidamente, le ofreció al mono Wilfran, que en ese mismo momento comenzó a beber.

Con esta historia, la modelo aseguró: “y también le gustan otras cositas”, haciendo referencia a que, según ella, al mono también le gustaban las bebidas alcohólicas.

Luego de esta escena, las personas que aparecen en el video se ríen al ver cómo el mono se toma la cerveza inocentemente, lo que causó un rechazo inmediato de los usuarios que lograron ver el video, ya que tras los comentarios que esta recibió, al poco tiempo fue eliminado de su cuenta de Instagram.

A pesar de esto, una cuenta que comparte contenido de famosos en esa red social logró obtener las imágenes, las cuales ya suman más de 329 mil reproducciones y unos 1.115 comentarios, en los que los usuarios le reprochan su falta de “responsabilidad” al grabar y compartir este tipo de prácticas con los animales.

“¿Aquí quién será el animal?”, “esa mujer es muy hermosa, divina pero se nota que en la cabeza poquitas cosas tiene jaja no ha sido la primera vez que pone cosas así”, “esa mujer siempre hace ese tipo de cosas, la vez pasada publicaba niños afro como si fueran monos de circo” y “son monos aulladores, son ¡hermosos! No se les debe cambiar sus hábitos, la cerveza es perjudicial para los humanos, no me imagino para ellos. Hacen cada cosa por llamar la atención en redes sociales”, son algunos de los comentarios compartidos en el video que lograron recuperar.

Es de resaltar que esta no sería la primera vez que esta modelo protagoniza una polémica de “maltrato” en redes sociales, ya que en octubre de 2020, Sánchez fue el centro del rechazo luego de haber compartido una serie de historias compartiendo y alzando niños de raza negra, luego de esto la mujer fue tachada de utilizar a los menores como objetos o “mascotas”.