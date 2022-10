Video | Maluma baila en toalla en redes y promete hacerlo sin nada puesto

Maluma ha llegado a la cúspide de la industria musical gracias a su gran talento y arduo trabajo durante más de una década, iniciando sus presentaciones en pequeños escenarios de su natal Medellín hasta llegar a compartir tarima con grandes artistas como Madonna y Jennifer López.

El paisa tiene muchas habilidades como el canto, el baile y se destaca con sus outfits en sus presentaciones y apariciones públicas en eventos musicales, así como en galas de premios, lo que roba miradas y flashes por donde camine; sin embargo, también hay que resaltar que es un hombre guapo y sexy, catalogado como uno de los más sensuales en la industria actual.

Maluma lo sabe muy bien y de vez en cuando les obsequia a sus seguidores de redes sociales algunos “regalitos” ligerito de ropa, mostrando los lugares que visita, los lujos que ha podido conseguir y a veces simplemente se le sale la picardía y calienta a su fanaticada para generar revuelo.

Esta vez, Maluma decidió volver a dar este regalo mientras sigue disfrutando del éxito rotundo que ha tenido su más reciente lanzamiento: ‘Junio’, una canción urbana pop con una letra romántica que debutó en el número uno en la radio de Estados Unidos, Puerto Rico y en el listado Latin Airplay de Billboard.

Juan Luis, nombre de pila del cantante, publicó un video en sus perfiles oficiales de Instagram y TikTok bailando su canción en toalla y sin ninguna otra prenda en su cuerpo, siguiendo los pasos que miles de fanáticos bailan con su canción en TikTok y mostrando su escultural cuerpo, con sus tatuajes a la vista en sus grandes músculos.

Pero esto no fue lo único que compartió Maluma. El cantante, además, hizo una promesa y retó a sus fanáticos para que logren el objetivo que él les indicó, para que así el “pretty boy, dirty boy” no tenga más opción que despojarse de la única tela que le cubre su cuerpo y volver a repetir el video.

“1.000.000 de comentarios y el próximo video lo hacemos sin toalla…!! 💘JUNIO💘”, escribió el cantante, proposición que desató un sinfín de mensajes donde sus amigos, colegas y fanáticos apoyan la causa para ver al paisa como Dios lo trajo al mundo.

“Ya me vas a poner a comentar de verdad? 🤣🤣”, “Maluma en only fans baby”, ”aquí mi comentario para colaborar en la buena causa ❤️”, “comentando porque es necesario”, “JAJAJAJAJA ¿NOS ESTÁS RETANDO? 🤔❤️🔥”, “me ilusionas amor ❤️” y “la peor diligencia es la que no se hace” son algunos de los comentarios que se leen en la publicación, que ya acumula más de 338 mil likes.

Maluma y Adam Levine llegan con ‘Ojalá’

Por otro lado, Maluma también está feliz con su próximo lanzamiento y no es para menos, pues en dicha canción colabora con el vocalista de la agrupación Maroon 5, Adam Levine.

El estadounidense ya había hecho de las suyas en junio anunciando una colaboración con el paisa. Sin embargo, el lanzamiento se alargó mientras terminaban los últimos detalles de la preproducción y surgió el escándalo con el que tuvo que lidiar Adam, por su supuesta infidelidad, que le generó todo tipo de rechazos en redes sociales y múltiples acusaciones de sostener conversaciones y acciones indebidas con al menos cuatro mujeres mientras su esposa, la top model Behati Prinsloo, estaba en embarazo.

Sin embargo, luego de aclarar el tema y asumir parte de la responsabilidad en su mal actuar, Adam se concentró en Ojalá, nombre de la canción con Maluma, y empezó a dar atisbos y adelantos de este nuevo sencillo, que aún no tiene fecha de lanzamiento, pero, según los cantantes, estará en todas las radios del mundo antes de finalizar 2022.