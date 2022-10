Adam Levine publica adelanto de su canción con Maluma

Desde junio de este año el cantante Adam Levine dejó a sus fanáticos estupefactos con la imagen que publicó en sus redes sociales con el cantante colombiano Maluma, donde se ven muy emocionados entre risas de lo que estarían preparando para el segundo semestre del año.

La noticia quedó ahí, en una sola foto, pues ni el colombiano ni el estadounidense volvieron a dar señales de su colaboración, ni de ningún otro encuentro entre los dos, asunto que entristeció a sus seguidores.

Entre junio y octubre Levine ha tenido que lidiar más con los problemas de su vida personal que con su música. El escándalo de infidelidad que habría cometido hacia su esposa, la modelo internacional Behati Prinsloo, ha resonado por todo el mundo y ha dañado la imagen del cantante al punto de que muchos seguidores lo cancelaran en redes sociales, tanto así que el mismo Adam dejó de publicar fotos y videos en su canal oficial de Instagram.

Miles de memes, imágenes y comentarios rodaron por as redes sociales sobre la infidelidad y de Adam y una de la canciones más famosas de él y su agrupación, Maroon 5, pasó de ser un himno feminista y de amor a un hazme reír para Levine y una humillación para su esposa; se trata de la canción “Girls Like You”, que canta junto a la rapera Cardi B y cuyo video cuenta con la participación de famosas de la talla de Camila Cabello, Gal Gadot, Millie Bobby Brown, Ellen DeGeneres, Jennifer López, Elizabeth Banks, Rita Ora y la misma Prinsloo con su hija en brazos.

Finalmente Levine se pronunció al respecto y afirmó que nunca le había sido infiel a su esposa, sin importar las declaraciones de más de cuatro mujeres que han mostrado conversaciones comprometedoras con el cantante de “Sugar”. Dijo que había “cruzado la raya” y había coqueteado sin intención en un “momento lamentable” de su vida, pero que ya lo estaba arreglando con su pareja, pues su esposa y sus hijos son lo único que le interesan.

Y para pasar página definitivamente, hace una semana la pareja se dejó ver de nuevo públicamente en la gala benéfica que organizó la fundación de Shaquille O’Neal en Las Vegas, donde Adam dio un pequeño concierto para los asistentes del evento.

Ahora, para desviar la conversación a lo que el cantante sí considera importante, Adam acaba de publicar un extracto de la canción que hizo meses atrás con el colombiano Maluma, donde se escuchan las voces casi idénticas del colombiano y el estadounidense cantando la misma frase.

De lo que se puede decir de la canción es que tiene por nombre “Ojalá”, es cantada hasta el momento en español y es producida por The Rudeboyz, la pareja de productores colombianos Bryan Lezcano (Chan El Genio) y Kevin Jiménez (Kevin ADG), quienes produjeron el éxito del paisa “Hawai”.

“Ojalá que cuando él te lo haga pienses en mí, ojalá sea mi nombre el que quieras repetir. Y ojalá lo mismo me pase a mí, ojalá no pueda olvidarme de ti”, es la letra que se escucha en el adelanto de la canción que ya cuenta con miles de likes en Tik Tok.

Maluma sigue cosechando triunfos con “Junio”

El cantante paisa está en uno de los mejores momentos de su vida, pues acaba de terminar una gira de conciertos por todo el mundo con lleno total y también lanzó su más reciente sencillo, “Junio”, debutando en la posición número 1 en la radio de Estados Unidos, Puerto Rico y en el listado Latin Airplay de Billboard, azaña que quiere repetir con su colaboración con Levine.