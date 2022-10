“Te amo con toda mi alma”: el emotivo mensaje de Maluma para Marc Anthony

La amistad entre Maluma y Marc Anthony continúa creciendo, o al menos así lo dejaron en claro en medio de uno de los más recientes conciertos que dieron ambos artistas en Quito, Ecuador. Pues bien, en el escenario, el colombiano le dedicó un sentido mensaje que terminó en abrazos entre ambos.

Tal como se reveló en las redes sociales, por la difusión de los videos grabados por los asistentes al concierto realizado este fin de semana en el país vecino, una vez más Maluma dejó en claro que el salsero era una inspiración para él, tanto en su carrera profesional como personal.

“Gracias por enseñarme el camino de la vida y no el de la música. El de la música está escrito, lo que tú me has enseñado es de corazón... Te amo con toda mi alma. Muchísimas gracias por ser parte de mi vida y por enseñarme tantas cosas”, afirmó Maluma en medio del concierto para Marc Anthony.

“Te quiero dar un abrazo”, concluyó Maluma, quien inmediatamente caminó hacia el encuentro con Marc Anthony y se abrazaron mientras el público celebraba el emotivo momento.

Entre tanto, el salsero aprovechó para publicar una fotografía con Maluma en sus redes sociales, en la que advertía a sus seguidores que iba a estar en tarima junto con el cantante paisa, imagen que también comentó Maluma con un “Te quiero, flaco”.

🎥| “Gracias por enseñarme el camino de la vida y no el de la música”



—Maluma agradeciéndole a Marc Anthony durante su concierto juntos en Quito (07/10). 🇪🇨 pic.twitter.com/YbUJDukNkL — Maluma Updates (@Maluma_Updates) October 9, 2022

Maluma sigue antojado con ser papá

Maluma estuvo como invitado a NCS Videomusic, canal de redes sociales que se dedica a entrevistas a figuras reconocidas del género urbano en el mundo.

Durante la conversación, el artista nacional habló sobre su vida personal, su proyección, sus planes y algunas anécdotas que ha vivido junto a figuras tan importantes como el astro argentino Diego Armando Maradona.

Sobre sus planes personales, como tener familia, casarse y convertirse en padre, el cantante no se sonrojó y respondió que efectivamente está trabajando en eso y que dentro de sus objetivos a mediano plazo está dar el paso hacia la paternidad.

Aunque en la entrevista dijo que sería “pronto”, pero aclaró que no sería este año ni el próximo, Maluma sí confirmó que ha visto a algunos de sus amigos más cercanos tener hijos y que, palabras más, palabras menos, está antojado de ser papá.

“Sabes que yo siento que puede ser pronto, no estoy diciendo que este año o el otro. Tengo amigos de mi edad que ya tienen hijos, y cuando uno voltea y ve que los amigos ya tienen hijos, algunos se empiezan a casar, uno se pregunta, ¿qué está pasando aquí, será que yo voy a ser el próximo?”, dijo el antioqueño en medio de la entrevista.

“Todo con calma, quiero ser un hombre de familia y disfrutarme de todo lo que soy como humano y seguir aprendiendo”, agregó el cantante.

No es la primera vez que el paisa se refiere al tema, pues en ocasiones anteriores también manifestó que tener hijos es uno de sus deseos, pero que debe esperar al momento apropiado para tomar esa decisión tan importante.

Hace poco, en un evento en el que presentó una línea de ropa junto a una reconocida marca, el artista tocó el tema y dijo que se sentía muy joven y que quería seguir disfrutando de sus animales, a quienes les tiene un cariño especial.

“Mi sueño más grande es tener una familia, ser padre. Aún no, estoy muy joven y tengo una familia grande animal, con perros y caballos. Pero sí quiero darles nietos a mis padres”, aseguró Maluma cuando los periodistas le preguntaron cuál era el sueño más grande de su vida.