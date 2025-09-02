Walter Mercado: los números de la suerte con los que se haría rico el 3 de septiembre

Walter Mercado fue uno de los astrólogos con mayor credibilidad a nivel mundial, pues a lo largo de su vida se cumplieron varias de las predicciones que hizo y esto trajo consigo, una gran cantidad de seguidores que se mostraron atentos a sus actualizaciones.

Pese a que, el vidente falleció en el año 2019, sus sobrinas continúan compartiendo su legado y diariamente revelan el horóscopo y los números de la suerte, los cuales asegurarían buenos resultados en los juegos de azar como chances y loterías.

El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

Intente tener una buena relación con las personas que lo rodean, esto podría ser útil a la hora que querer llegar a algún acuerdo frente a alguna novedad que se presente.

Números de suerte: 46, 2, 17.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

Tener una actitud positiva será el secreto para mantenerse saludable en cuerpo y alma. Acepte cada una de las situaciones en las que pueda celebrar la vida.

Números de suerte: 36, 2, 19.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

No se dé por vencido con las metas y proyectos que espera alcanzar. Su camino será iluminado y si pone todo su empeño, obtendrá los resultados esperados.

Números de suerte: 25, 7, 14.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

El estrés que ha estado viviendo en los últimos días no le hace bien a su salud. Busque actividades que le permitan darse un descanso y tener momentos de esparcimiento.

Números de suerte: 38, 8, 11.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

Es muy probable que se le abran las puertas a nivel laboral o económico. Es importante que esté atento a las oportunidades, pues muchas podrían no llegar a repetirse.

Números de suerte: 20, 13, 5.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)

Puede que algunos de los planes que tenga para lo que resta de la semana se vayan a modificar. Sea flexible ante la situación, pues no hay mucho que pueda cambiar.

Números de suerte: 5, 13, 33.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

Puede aprovechar las nuevas energías que traen los astros para empezar esa actividad o hobby que desde hace mucho tiempo le llama la atención.

Números de suerte: 10, 3, 26.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)

Es un momento para disfrutar de las pequeñas cosas que le regala la vida. Disfrute de la compañía de sus seres queridos en los tiempos en los que esté libre.

Números de suerte: 15, 6, 39.

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)

Puede que esté atravesando uno de los periodos más complicados de su vida. Si necesita ayuda, no dude en buscar a sus personas de confianza.

Números de suerte: 50, 4, 36.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)

Si siente la necesidad de estar unido a su familia, busque los espacios propicios para realizar actividades que le brinden alegría y paz con sus seres queridos.

Números de suerte: 14, 45, 23.

Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (19 de enero - 17 de febrero)

Si tiene la capacidad de ayudar y guiar a los demás en cuanto al crecimiento personal, no dude en compartir las herramientas que le han funcionado.

Números de suerte: 40, 16, 31.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)

Si es necesario, tome distancia de las personas que hacen su vida más complicada. Es importante que esté en búsqueda de paz y tranquilidad.

Números de suerte: 19, 22, 4.