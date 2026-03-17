Walter Mercado: los números que lo harían millonario el 18 de marzo; aumentarían suerte en loterías

Walter Mercado es actualmente uno de los videntes con mayor credibilidad en cuanto a los horóscopos y números de la suerte. Pese a que falleció en el año 2019, a día de hoy miles de personas esperan las actualizaciones que comparte su familia, con la información que dejó plasmada en sus escritos.

Para el miércoles 19 de marzo, se revelaron algunos consejos especiales, además de los números de la suerte que llevarían a varias personas a convertirse en los ganadores del premio mayor en distintos premios de azar como chances y loterías.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Este signo sentirá una renovación interna que lo llevará a tomar decisiones que venía postergando.

Números de la suerte: 19, 38, 3.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La energía lunar lo invita a reorganizar su vida desde lo interno, fortaleciendo su confianza y seguridad personal.

Números de la suerte: 9, 27, 54.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Este signo tendrá facilidad para comunicarse, aprender y conectar con nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 6, 24, 5.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Este tránsito favorece la liberación emocional y el inicio de un proceso de sanación interna. Será un día ideal para priorizar el bienestar personal.

Números de la suerte: 14, 30, 47.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo sentirá el impulso de reinventarse y mostrar una versión más auténtica de sí mismo.

Números de la suerte: 11, 35, 17.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Este signo podrá identificar qué hábitos le favorecen y cuáles debe dejar atrás. La disciplina será clave para avanzar.

Números de la suerte: 18, 40, 20.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La energía de la Luna Nueva abre un nuevo capítulo en las relaciones de Libra. Será un momento para equilibrar vínculos y fortalecer conexiones importantes.

Números de la suerte: 4, 29, 13.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio experimentará una transformación interna impulsada por su intuición. El día es propicio para dejar atrás patrones que ya no aportan crecimiento.

Números de la suerte: 15, 31, 18.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Este signo tendrá claridad sobre sus objetivos y encontrará motivación para avanzar hacia ellos.

Números de la suerte: 7, 26, 49.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La Luna Nueva le brinda la oportunidad de reorganizar su vida con mayor conciencia. La familia y la estabilidad serán fundamentales.

Números de la suerte: 13, 37, 4.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Este tránsito favorece la creatividad y la libertad de pensamiento, abriendo paso a nuevas ideas.

Números de la suerte: 21, 1, 37.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis vivirá una jornada de profunda conexión emocional y espiritual. La energía de la Luna Nueva le permitirá iniciar nuevos caminos con mayor claridad y sensibilidad.

Números de la suerte: 16, 33, 29.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.