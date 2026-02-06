Gente

Walter Mercado: números de la suerte del 7 de febrero para todos los signos

El legado del astrólogo sigue fuerte entre aquellos que buscan respuestas en esta dinámica astral.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

6 de febrero de 2026, 10:49 p. m.
Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.
Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.

El 2026 comenzó envuelto en un clima de renovación y esperanza, marcando el inicio de un ciclo lleno de posibilidades y nuevos rumbos para muchas personas. Como es habitual, la astrología volvió a cobrar protagonismo, con distintos especialistas compartiendo sus predicciones, consideradas por muchos como una guía para la vida cotidiana.

En ese escenario, con la llegada del sábado 7 de febrero, que marca el cierre de la primera semana del segundo mes del año, Betty B. Mercado, sobrina del recordado astrólogo Walter Mercado, reveló los números de la suerte para quienes sueñan con acertar el premio mayor de la lotería. Estas proyecciones fueron recopiladas y publicadas por El Nuevo Herald, organizadas de acuerdo con cada signo del zodiaco.

De esta manera, los primeros días del año se viven bajo una energía especial, impulsada por la expectativa de que el 2026 traiga consigo procesos de transformación, avances personales y cambios favorables para muchos.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Aries

Se abre una etapa de renovación y nuevos comienzos. Es clave soltar rencores, perdonar y recargar energías emocionales en un ambiente de tranquilidad.

Números de suerte: 48, 22, 10.

Tauro

Inicia un periodo de reflexión y planificación a futuro. La familia toma protagonismo y se valoran los aportes de quienes rodean.

Números de suerte: 6, 13, 23.

Géminis

Cambios y movimientos se presentan en distintos ámbitos. La prioridad será cuidar la salud física y mental para mantener la armonía.

Números de suerte: 4, 23, 13.

Cáncer

La creatividad impulsa proyectos exitosos y una renovación personal. Se recomienda mantener un ritmo tranquilo y disfrutar del descanso.

Números de suerte: 21, 18, 1.

No solo están destinados a inspirar confianza, sino también a invitar a la reflexión.
No solo están destinados a inspirar confianza, sino también a invitar a la reflexión.

Leo

La fortaleza interior permitirá superar momentos difíciles. Predomina un sentimiento de orgullo y satisfacción personal.

Números de suerte: 1, 20, 50.

Virgo

La energía favorece el atractivo, la confianza y la productividad. Todo lo que se inicie tendrá buenos resultados.

Números de suerte: 16, 30, 4.

Libra

La imagen personal será clave para alcanzar metas. Invertir en sí mismo traerá beneficios en lo laboral y personal.

Números de suerte: 28, 4, 11.

Escorpio

La indecisión y la tensión económica generan inquietud. La constancia y la fe permitirán que todo se estabilice.

Números de suerte: 8, 11, 30.

Sagitario

Será necesario equilibrar responsabilidades y necesidades personales. La salud mental y la independencia toman prioridad.

Números de suerte: 17, 5, 14.

Capricornio

Conviene escuchar la intuición y evitar decisiones apresuradas. Cambios laborales y asuntos familiares requerirán atención.

Números de suerte: 7, 2, 41.

Acuario

Las emociones se expresan con mayor intensidad, aunque no es momento para compromisos serios. La vida social traerá alivio.

Números de suerte: 18, 44, 9.

Piscis

El amor exige paciencia y madurez. Aclarar malentendidos será clave para mantener la confianza y la armonía.

Números de suerte: 25, 7, 16.

