Walter Mercado: números de la suerte para ganarse la lotería el 9 de marzo

El inicio de 2026 llegó acompañado de una sensación de renovación y optimismo, percibido por muchas personas como un momento favorable para emprender cambios y explorar nuevas oportunidades en distintos ámbitos de la vida.

En este contexto, la astrología volvió a despertar interés entre quienes buscan orientaciones simbólicas para afrontar los desafíos cotidianos. Estas interpretaciones suelen ofrecer una mirada espiritual o reflexiva sobre las decisiones y procesos personales que surgen con el paso de los meses.

Al finalizar la semana del 9 de marzo, Betty B. Mercado compartió los números de la suerte para cada signo del zodiaco, una información difundida por El Nuevo Herald. Estas predicciones mantienen viva la expectativa de quienes esperan que el 2026 traiga cambios positivos y nuevas oportunidades.

Aries

Logra superar un asunto personal gracias a su capacidad para resolver dificultades. Es un buen momento para recuperar energía emocional y aplicar lo aprendido, distinguiendo con mayor claridad lo verdadero de lo falso.

Números de suerte: 22, 1, 46.

Tauro

Una llamada o mensaje ayudará a aclarar un malentendido con un familiar cercano. Con ello regresa la tranquilidad, aunque se recomienda reflexionar sobre la actitud defensiva y reconocer las propias debilidades.

Números de suerte: 1, 43, 27.

Géminis

Una persona cercana necesitará de su paciencia y afecto, experiencia que traerá crecimiento espiritual. Canalizar las emociones a través de la creatividad y atreverse a nuevos retos será clave.

Números de suerte: 21, 40, 32.

Cáncer

Las acciones que realice por sí mismo y por los demás traerán resultados positivos. También será importante fortalecer la comunicación y la comprensión en sus relaciones personales.

Números de suerte: 21, 44, 9.

Leo

Los vínculos afectivos se fortalecen y surge una nueva manera de ver la vida con mayor esperanza. Mantener una actitud positiva y cultivar la fe le ayudará a avanzar con mayor confianza.

Números de suerte: 30, 7, 10.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Virgo

Una persona con carácter complicado podría influir de manera negativa, por lo que conviene escuchar consejos de alguien confiable. También se recomienda evitar chismes o conflictos innecesarios.

Números de suerte: 19, 5, 20.

Libra

Es momento de controlar los gastos y moderar algunos excesos. Actividades como el ejercicio, la meditación o un paseo ayudarán a reducir la ansiedad y a encontrar soluciones a los problemas.

Números de suerte: 4, 10, 27.

Escorpio

El ámbito profesional se muestra favorable y con resultados positivos. En el amor se pueden establecer acuerdos que fortalezcan la relación, mientras que el ocio ayudará a liberar tensiones.

Números de suerte: 9, 17, 13.

Sagitario

Sus palabras tendrán impacto e inspirarán a otros en proyectos laborales o de negocios. Esa energía positiva también puede servir para resolver asuntos pendientes en el amor.

Números de suerte: 15, 9, 33.

Capricornio

Preocuparse por problemas que aún no existen solo genera tensión. Conviene mantener la calma y buscar el lado positivo de cada situación para tomar decisiones que favorezcan su bienestar.

Números de suerte: 35, 18, 29.

Acuario

Se abre una etapa de nuevos retos en la que la creatividad será protagonista. Organizar las ideas y administrar bien el tiempo permitirá convertir proyectos en realidad.

Números de suerte: 8, 15, 2.

Piscis

Se fortalece el sentido de unión con la pareja, la familia o los amigos. También surge motivación para adoptar hábitos más saludables y prestar mayor atención al bienestar físico.

Números de suerte: 13, 2, 6.