Walter Mercado: números para ganar la lotería el 6 de enero y combinaciones para cada signo

La astrología y la fortuna sorprenden nuevamente a los seguidores de Walter Mercado, reconocido astrólogo puertorriqueño quien, aunque falleció en el año 2019, continúa siendo una de las figuras más importantes en cuanto al horóscopo occidental.

Para el martes, 6 de enero, sus familiares destaparon algunos consejos y recomendaciones para cada uno de los 12 signos, además de los números y combinaciones de la suerte, que ayudarían a muchos a llevarse el premio mayor en juegos de azar como chances y loterías.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries estará más consciente de sus acciones y de la manera en que impacta a quienes le rodean, especialmente en el entorno familiar y de pareja.

Números de la suerte: 15, 36, 16.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro se prepara para una racha de creatividad, reconocimiento y avances profesionales. La perseverancia finalmente da frutos.

Números de la suerte: 33, 2, 17.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El amor propio se convierte en prioridad. Géminis cierra ciclos con relaciones falsas o dependientes y se enfoca en el crecimiento personal y espiritual.

Números de la suerte: 41, 13, 5.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Es momento de poner límites y dejar atrás situaciones conflictivas que afectan la estabilidad emocional. Cáncer debe liberarse de cargas innecesarias.

Números de la suerte: 19, 14, 27.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La independencia emocional y económica se fortalece, así como la claridad para decidir quién merece permanecer a su lado.

Números de la suerte: 51, 20, 16.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La intuición le permite tomar decisiones acertadas tanto en lo personal como en lo familiar. El equilibrio entre responsabilidades y descanso será clave.

Números de la suerte: 8, 10, 3.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Nuevas amistades y cambios en el entorno familiar transforman la manera de ver la vida. Libra deja atrás la nostalgia para asumir una postura más firme y madura.

Números de la suerte: 6, 14, 2.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La intuición se intensifica, permitiéndole entender las intenciones de los demás. En el amor, llega una etapa de estabilidad y conexión espiritual.

Números de la suerte: 2, 39, 10.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Viajes, aprendizajes y nuevas culturas lelgan al camino de Sagitario, quien se siente listo para cumplir sueños que pensó que tendría que dejar atrás.

Números de la suerte: 12, 15, 22.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La protección espiritual rodea a Capricornio, trayendo reconocimiento y oportunidades inesperadas, incluso en el plano económico. El hogar y las relaciones se fortalecen.

Números de la suerte: 7, 44, 29.

El reconocido astrólogo alertó a cada uno de los signos con respecto al segundo fin de semana de noviembre. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario corta lazos que ya no aportan y se abre a nuevas conexiones afectivas. El desarrollo personal toma protagonismo.

Números de la suerte: 20, 11, 35.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Llegan propuestas importantes en el ámbito profesional y se aclara el panorama emocional. La clave será fluir sin forzar situaciones.

Números de la suerte: 39, 23, 18.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.