Walter Mercado: Números para ganar la lotería en la noche del lunes, 29 de septiembre

Como cada día, Betty B. Mercado, sobrina Walter mercado y oficial encargada de compartir su legado, compartió algunos consejos y recomendaciones para cada uno de los 12 signos que hacen parte del horóscopo occidental.

Además, compartió tres números de dos cifras, los cuales pueden realizarse de manera individual o combinada para tener más probabilidades de tener éxito en distintos juegos de azar como lo son chances y loterías.

Aunque el vidente falleció hace 6 años, sus predicciones seguirían teniendo resultados y miles de personas afirman confiar en las palabras y textos que dejó escritos.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Sentirá una conexión emocional profunda con quienes lo rodean. Es buen momento para negociar y planificar.

Números de suerte: 28, 37, 50.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El cambio que esperaba llega a su vida y trae alivio. Su fe y esfuerzo se ven recompensados.

Números de suerte: 33, 5, 43.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Su intuición le ayuda a elegir bien sus amistades. El apoyo familiar será clave.

Números de suerte: 8, 45, 2.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La comunicación se vuelve herramienta poderosa para abrir nuevos caminos económicos. Aproveche los días de buena energía.

Números de suerte: 7, 23, 1.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las relaciones sociales son su mayor ventaja. Alguien nuevo traerá enseñanzas valiosas.

Números de suerte: 3, 9, 2.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Podrá darle una buena solución a los conflictos gracias a su empatía. No olvides cuidar de usted mismo.

Números de suerte: 15, 11, 41.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Su energía inspira y contagia optimismo. Evite gastos innecesarios en lujos u objetos innecesarios.

Números de suerte: 7, 12, 50.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Sus finanzas se fortalecen y nuevos negocios florecen. El amor también se acerca.

Números de suerte: 5, 19, 30.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Destacará en todo lo que haga. Confíe en su capacidad y asuma responsabilidades que ha adquirido.

Números de suerte: 8, 45, 22.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Los cambios continúan y afectan sus emociones. Renovar su imagen le dará seguridad.

Números de suerte: 3, 17, 25.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Necesita apoyo emocional cercano. No se aferres solo a lo material para sentirte pleno.

Números de suerte: 17, 46, 10.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Un nuevo enfoque transforma su vida. Cuide tanto tu cuerpo como sus emociones, esto le traerá días de paz y tranquilidad.

Números de suerte: 15, 9, 36.