Walter Mercado: Números para ganar la lotería en la noche del lunes, 29 de septiembre
Con estas combinaciones podría volver millonario en cuestión de minutos.
Como cada día, Betty B. Mercado, sobrina Walter mercado y oficial encargada de compartir su legado, compartió algunos consejos y recomendaciones para cada uno de los 12 signos que hacen parte del horóscopo occidental.
Además, compartió tres números de dos cifras, los cuales pueden realizarse de manera individual o combinada para tener más probabilidades de tener éxito en distintos juegos de azar como lo son chances y loterías.
Aunque el vidente falleció hace 6 años, sus predicciones seguirían teniendo resultados y miles de personas afirman confiar en las palabras y textos que dejó escritos.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Sentirá una conexión emocional profunda con quienes lo rodean. Es buen momento para negociar y planificar.
Números de suerte: 28, 37, 50.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
El cambio que esperaba llega a su vida y trae alivio. Su fe y esfuerzo se ven recompensados.
Números de suerte: 33, 5, 43.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Su intuición le ayuda a elegir bien sus amistades. El apoyo familiar será clave.
Números de suerte: 8, 45, 2.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La comunicación se vuelve herramienta poderosa para abrir nuevos caminos económicos. Aproveche los días de buena energía.
Números de suerte: 7, 23, 1.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Las relaciones sociales son su mayor ventaja. Alguien nuevo traerá enseñanzas valiosas.
Números de suerte: 3, 9, 2.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Podrá darle una buena solución a los conflictos gracias a su empatía. No olvides cuidar de usted mismo.
Números de suerte: 15, 11, 41.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Su energía inspira y contagia optimismo. Evite gastos innecesarios en lujos u objetos innecesarios.
Números de suerte: 7, 12, 50.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Sus finanzas se fortalecen y nuevos negocios florecen. El amor también se acerca.
Números de suerte: 5, 19, 30.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Destacará en todo lo que haga. Confíe en su capacidad y asuma responsabilidades que ha adquirido.
Números de suerte: 8, 45, 22.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Los cambios continúan y afectan sus emociones. Renovar su imagen le dará seguridad.
Números de suerte: 3, 17, 25.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Necesita apoyo emocional cercano. No se aferres solo a lo material para sentirte pleno.
Números de suerte: 17, 46, 10.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Un nuevo enfoque transforma su vida. Cuide tanto tu cuerpo como sus emociones, esto le traerá días de paz y tranquilidad.
Números de suerte: 15, 9, 36.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.