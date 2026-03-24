William Levy estrena amor, el actor confirma nueva relación a través de romántica foto

William Levy, el actor cubano radicado en Estados Unidos, vuelve a poner todos los reflectores encima, luego de subir una foto en sus redes sociales con quien sería su nueva pareja sentimental.

William Levy inició su ascenso en telenovelas mexicanas durante la década de 2000. Participó en Sortilegio en 2009, donde interpretó a Alejandro Lombardo, un rol que amplió su alcance en Latinoamérica y entre audiencias hispanas en Estados Unidos.

Entre sus producciones destacadas están Triunfo del amor en el personaje de Maximiliano Sandoval, La tempestad en el papel de Damián Fabré y la adaptación de Café con aroma de mujer. En cine, actuó en Resident Evil: El capítulo final como Christian y en Addicted como Quentin Matthews. Además, produjo y protagonizó la serie Montecristo.

El actor William Levy reapareció y habló de su polémico arresto en Miami, “ahora formo parte de un club”

El actor William Levy fue arrestado en Estados Unidos Foto: GC Images / Policía Miami Dade

En abril de 2025, Levy fue arrestado en un restaurante de Weston, condado de Broward en Florida. Los cargos incluyeron intoxicación y desorden en lugar público y allanamiento de propiedad ocupada, relacionados con un altercado en el establecimiento Baires Grill.

William Levy, el actor de ‘Café con aroma de mujer’ que actuó con Laura Londoño, fue arrestado en Florida; enfrentará dos cargos

Levy ingresó al Programa de Desvío de Delitos Menores para primerizos infractores en Broward, un mecanismo que requiere admisión de responsabilidad, consejería, servicio comunitario y pago de costos administrativos.

En octubre de 2025, completó el programa sin incumplimientos. La fiscalía desestimó los cargos, lo que eliminó antecedentes penales y le permitió retomar actividades sin restricciones legales.

A un año poco más de su arresto hoy el actor vuelve a llamar la atención. Esto después de publicar una foto en sus redes sociales con quien sería su nueva pareja. Ambos aparecen besándose durante un viaje a España, incluyendo eventos en el Festival de Cine de Málaga y Granada.

William Levy y Jenifer Camacho confirman su relación. Foto: Instagram @willevy

De acuerdo con la información pública en su cuenta de Instagram, Jennifer Camacho, de origen cubano y radicada en Orlando, Florida, trabaja como enfermera de cuidados intensivos.

Se graduó en 2023 de la Universidad de Florida Central y ejerce en un hospital local. La relación se desarrolla tras la separación de Levy con Elizabeth Gutiérrez en 2024, con quien tiene dos hijos.