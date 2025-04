William Levy, el actor de ‘Café con aroma de mujer’ que actuó con Laura Londoño, fue arrestado en Florida; enfrentará dos cargos

Además de su éxito en las telenovelas, Levy ha participado en diversas producciones cinematográficas y televisivas en inglés, incluyendo películas como The Single Moms Club y Resident Evil: The Final Chapter. También fue finalista en la temporada 14 de Dancing with the Stars en 2012. Recientemente, protagonizó la serie Café con aroma de mujer, en la que actuó junto a la colombiana Laura Londoño. También participó en Montecristo, y en 2024 trabajó en la serie Arcadia junto a Paula Echevarría.