Yana Karpova desmintió video que afirma su deportación e hizo importante revelación

“Amores, tengo que salir de Colombia porque me quede de ilegal, ya pagué la sanción, ¿sabes cuánto me costó? Dos millones trescientos veinte mil pesos colombianos, entonces yo tengo que salir de Colombia, ojalá que después me dejen entrar porque si no, yo no sé qué voy a hacer, va a ser un shock para mí, me dicen que me dejan entrar por tres meses”.