Yeferson Cossio rompió en llanto al hablar sobre enfermedad que superó su mascota

El creador de contenido Yeferson Cossio es conocido por su amor a los animales, tema al que siempre se ha referido en sus videos y redes sociales.

De hecho, ha donado grandes sumas de dinero para las jornadas de vacunación y esterilización de los perros y ha manifestado que desea abrir un refugio para que él y su familia puedan albergar a decenas de caninos que son abandonados.

El tema siempre genera mucha sensibilidad en Cossio, tanto así que compartió con sus seguidores un emotivo video en el que muestra cómo una de sus mascotas, de nombre Akyra, pudo superar el cáncer.

Hace unas semanas, Cossio había contado que le habían descubierto un tumor a su Golden Retriever y que, al parecer, no había nada que hacer por ella.

Sin embargo, en su cuenta de Twitter, publicó un video contando que su “hija venció el cáncer” y se encuentra recuperándose satisfactoriamente.

En las imágenes, Cossio no pudo contener el llanto mientras consentía a su mascota. “Yo trato de mostrarme bien y positivo porque ellos sienten eso y no le quiero trasmitir cosas, pero la voy a llevar al mar y le voy a dar comida rica”, dice al comienzo del video.

Luego, muestra algunas imágenes de los veterinarios que atendieron a su mascota. “De la mano de especialistas pudimos saber que el tumor no había afectado sus ojos, ni su cerebro, por lo que se podía hacer algo”, dijo.

Kyra finalmente fue operada y se le practicaron algunas radioterapias para eliminar el tumor y que pudiera recuperarse satisfactoriamente y libre de cáncer.

El video es acompañado por el siguiente mensaje: “Mi hija venció el cáncer. Yo soy el típico hombre sereno que no se altera por nada y siempre está enfocado en seguir, en ‘’la vida sigue’' sin importar la situación, excepto cuando se trata de mis perros: siento que mi cuerpo se vuelve de metal… es tan pesado, es tan difícil respirar, es como quedarme sin motivos o ganas de seguir adelante, me desmorono completamente. Qué bueno que todo salió bien, o al menos este paso inicial que era el más difícil. Quería compartirles este momento tan íntimo de mi vida, donde me volvió el alma al cuerpo; no todo son retos, bromas y risas, hay unos perritos que si están bien, yo estoy bien. Disfruten a sus seres amados, no se sabe cuanto les van a durar.Yef”.

Cossio presumió su nueva excentricidad: el celular más caro de Latinoamérica

Mediante una publicación en su cuenta personal de Instagram, el creador de contenidos compartió un video y dejó ver el lujoso celular que compró recientemente. Asimismo, aseguró que es único en la región.

El antioqueño, de igual manera, no desaprovechó la oportunidad para presumir el dispositivo móvil y puntualizó que es el más costoso que existe en la actualidad en toda Latinoamérica.

“¡Oficialmente! Soy el dueño del teléfono celular más caro de América Latina. Es un celular completamente hecho en oro de 24 quilates y más de 1.300 diamantes”, precisó Yeferson Cossio.

En la grabación, que cuenta con cientos de comentarios y se hizo viral rápidamente, se puede apreciar que el famoso influenciador llegó en helicóptero a su casa de Guatapé y recibió el teléfono, el cual también tiene el rostro de una de sus mascotas tallado en diamantes.

Yeferson Cossio, por otro lado, estuvo el año pasado en el show de Juanpis González (personaje interpretado por Alejandro Riaño) y reveló algunos detalles de su vida personal, como la forma en la que gana dinero en las diferentes redes sociales.

“Tengo tres modalidades de hacer dinero en redes. Facebook es la más chévere porque no necesito de un tercero y me paga cerca de 500 dólares (2 millones de pesos) por cada millón de reproducciones. Todo es subjetivo y hay gente a la que le gusta lo que hago”, afirmó inicialmente en aquel momento.