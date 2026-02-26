Lo mejor del Tolima en un solo lugar. Descubra las maravillas del Parque Caiké

Con 30 hectáreas de extensión, el Parque Caiké, en Ibagué, reúne los mejores atractivos del Tolima: paisajes naturales, un rico acervo cultural y actividades imperdibles. Gracias a sus diferentes apuestas turísticas y de bienestar, sus proyectos ambientales y la consolidación del Pueblito Tolimense, este parque de Comfenalco Tolima se ha convertido en motivo de orgullo para la región y ahora lo será para el país, pues fue elegido como sede oficial de la Feria Nacional de Turismo de Fedecajas 2026.

“Una joya tolimense”. Así lo define Alexander Barragán Alfaro, director administrativo de la Caja de Compensación Familiar líder del Tolima, subrayando que desde su origen “el Parque fue pensado como una forma de rescatar las raíces del departamento, con atracciones de agua, un museo de instrumentos musicales y varios toboganes que se incorporan dentro de una gran cultura tolimense”.

El Parque Caiké también viene desarrollando un nuevo espacio acuático de toboganes para niños, junto a la experiencia Madre de Agua. Foto: Comfenalco Tolima - API

La muestra más representativa es el Pueblito Tolimense: más de 2.000 metros cuadrados que le rinden homenaje al territorio a través de construcciones, que representan los 47 municipios que integran el departamento. Y para complementar esta oferta, el Parque también viene desarrollando un nuevo espacio acuático de toboganes para niños, junto a la experiencia Madre de Agua, la cual cuenta con cinco mega toboganes bautizados con los nombres de ríos y cascadas características del Tolima.

Todas estas apuestas han consolidado al Parque Caiké como un gran atractivo turístico a nivel nacional. Como sede oficial de la Feria Nacional de Turismo de las Cajas de Compensación, el Parque se convertirá en una vitrina clave para el sector. Este evento reunirá a las organizaciones afiliadas a Fedecajas, que presentarán la oferta turística de las distintas regiones del país.

Según Barragán, además de ser una oportunidad para mostrar toda la oferta turística de la región y del Parque, este espacio posicionará al Tolima como eje de otras actividades asociadas al turismo: gastronomía, cultura y eventos deportivos que hoy son importantes para el departamento, pero tienen poco reconocimiento. “Ibagué es, por ejemplo, la tercera ciudad del país donde más se realizan competencias deportivas”, contó.

Sostenibilidad, un pilar fundamental

La designación como sede de la Feria también tiene que ver con la apuesta de sostenibilidad que se lidera desde el Parque Caiké. Comfenalco Tolima puso en marcha recientemente el Sistema de Gestión Basura Cero, una iniciativa con la que busca seguir fortaleciendo su compromiso ambiental y promover prácticas sostenibles entre afiliados, visitantes, proveedores, contratistas y toda la comunidad que interactúa con este espacio recreativo.

Como sede oficial de la Feria Nacional de Turismo de las Cajas de Compensación, el Parque Caiké se convertirá en una vitrina clave para el sector. Foto: Comfenalco Tolima - API

La estrategia, que sigue los principios internacionales de gestión responsable de residuos, invita a los usuarios del Parque a adoptar cambios significativos en sus hábitos cotidianos. De acuerdo con Comfenalco Tolima, el mensaje está orientado a reducir el consumo innecesario y evitar los materiales de un solo uso; reutilizar elementos que puedan tener una segunda vida útil, y reciclar de manera adecuada, asegurando que los residuos se separen desde la fuente.

“El éxito del reto Basura Cero depende de la participación activa de todas las personas que visitan o trabajan en el Parque Caiké. Este esfuerzo colectivo permitirá avanzar hacia una operación más limpia, eficiente y respetuosa con el entorno natural”, explicaron desde la entidad. “Cada acción, por pequeña que parezca, contribuye a la construcción de un Parque más sostenible”, agregaron.

Reconocimiento Nacional en Sostenibilidad

Comfenalco Tolima ha alcanzado importantes logros en materia de sostenibilidad, economía circular, educación ambiental y cuidado del medio ambiente, con lo cual no solo protege la naturaleza, sino que impacta de manera positiva en la calidad de vida de los tolimenses.

Comfenalco Tolima fue reconocida en el Congreso Nacional de Asocajas, en Santa Marta, gracias al avance que ha logrado en materia de sostenibilidad. Foto: Comfenalco Tolima - API

La entidad fue reconocida en el Congreso Nacional de Asocajas, en Santa Marta, gracias al avance que ha logrado en materia de sostenibilidad. El galardón lo recibió Barragán, quien destacó que este logro “reafirma el camino emprendido hacia una gestión más consciente y sostenible”.

“En Comfenalco Tolima la sostenibilidad es el resultado de una gestión consciente y estructurada, que integra la economía circular, la educación ambiental y la valorización de residuos como pilares de nuestro modelo operativo. Gracias al compromiso de nuestros equipos hemos logrado transformar prácticas invisibles en impactos visibles y medibles para el territorio”, afirmó el director.

Pero su impacto no se reduce solo al Parque Caiké. Su Centro Recreacional Urbano vía Picaleña, en Ibagué, también se destaca por el aprovechamiento de los residuos, como es el caso de las “salas” al aire libre hechas con llantas.

Asimismo, Comfenalco Tolima cuenta con otros parques recreacionales para sus afiliados como lo son el Centro Vacacional Tomogó, que le brinda a los turistas opciones de hospedaje y piscina, además de la posibilidad de visitar sitios representativos de la represa como la Laguna Encantada, el Cañón de los Enamorados, La Cueva del Mohán, entre otros.

Lo mismo ocurre con el Centro Vacacional El Gran Chaparral, al sur del departamento, que ostenta más de 98 mil metros cuadrados de extensión y reúne escenarios recreativos y deportivos pensados en el bienestar de los afiliados.

“En nuestra Caja de compensación la sostenibilidad dejó de ser una promesa para convertirse en una práctica constante. Desde nuestro plan estratégico hasta el trabajo con la comunidad, hemos logrado consolidarnos como un referente regional y nacional en gestión ambiental”, puntualizó Barragán, quien añadió que desde las aulas hasta la gestión empresarial, Comfenalco Tolima continúa demostrando que la sostenibilidad se construye con coherencia, educación y acción.

*Contenido elaborado con el apoyo de Comfenalco Tolima.