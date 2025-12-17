Educación

Tecnología para cerrar brechas: Findeter entrega 760 tabletas a estudiantes de zonas rurales de Caquetá

En 39 sedes educativas de los municipios de Curillo y Morelia estos dispositivos cambiarán las dinámicas en el aula y permitirán que estudiantes y docentes se acerquen a la tecnología y aprovechen sus beneficios.

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 9:02 p. m.
Findeter también entregó una biblioteca digital con 256 obras y recursos pedagógicos disponibles para uso offline, es decir, que se pueden consultar sin conexión.
Foto: Findeter - API

La tecnología se ha convertido en una aliada fundamental de la educación, no solo porque amplía el acceso a contenidos, herramientas y recursos, sino porque facilita los procesos de aprendizaje y enseñanza. Sin embargo, el acceso a dispositivos digitales y conectividad es todavía un reto en varias regiones del país.

Entre ellas está Caquetá, un departamento en el que, según cifras del Ministerio de Agricultura, el 67% del territorio está clasificado como “rural disperso”, lo que significa que niños y jóvenes estudian en condiciones de acceso limitado a herramientas tecnológicas.

Findeter presenta estudios que identifican necesidades de infraestructura en las regiones

Buscando cerrar estas brechas y fortalecer la educación en el territorio, Findeter entregó 760 tabletas a la Gobernación del departamento. Los equipos incluyen paquetes de contenidos digitales precargados, herramientas tecnológicas, libros interactivos sobre robótica, matemáticas, lenguaje y ciencias. Así mismo, Findeter entregó una biblioteca digital con 256 obras y recursos pedagógicos disponibles para uso offline, es decir, que se pueden consultar sin conexión.

“Esta inversión es la puerta a un ecosistema de aprendizaje interactivo que mejora la calidad educativa, fortalece los resultados académicos y pone en manos de niños y jóvenes herramientas que les sirven para desarrollar habilidades digitales”, aseguró Juan Carlos Muñiz, presidente de Findeter. Y resaltó que estas tabletas beneficiarán a estudiantes de preescolar, básica y media de 39 sedes educativas de los municipios de Morelia y Curillo, ubicados a 25 y 100 kilómetros de Florencia.

Findeter - API
Foto: Findeter - API

Estas herramientas digitales también impactarán a los docentes, quienes recibirán capacitaciones en emprendimiento, paz, lectura, pensamiento computacional y robótica. Todo esto les permitirá desarrollar habilidades esenciales en el contexto actual y fomentar una educación integral que beneficie el proceso pedagógico de niños y jóvenes de la región.

La Gobernación de Caquetá, entidad que recibió los dispositivos, es un aliado estratégico del proyecto y como parte de sus responsabilidades debe garantizar el cuidado, mantenimiento y adecuado funcionamiento de estos equipos para que más estudiantes puedan aprovecharlos.

Findeter - API
Foto: Findeter - API

“El 80 % de las instituciones del departamento están en zonas rurales dispersas. Esto representa una brecha muy grande. Los niños en lo urbano tienen unos privilegios, pero en la ruralidad no; ellos no tienen un medio tecnológico”, afirmó Jackeline Ortiz Cabrera, secretaria de Educación de Caquetá.

Con esta inversión de Findeter, a través del Fondo Transformando Regiones, el presidente de la Banca de Desarrollo Territorial manifestó que los niños y jóvenes de preescolar, básica y media, junto a sus docentes, contarán con herramientas que impulsan la innovación, modernizan la enseñanza, promueven la igualdad y ayudan a cerrar brechas en los territorios que más lo necesitan.

Findeter - API
Foto: Findeter - API

Para la gestora social del departamento, Derly Arias Córdoba, esta entrega representa “educación, transformación de vidas, apoyo para los estudiantes, los educadores y las familias”. Los estudiantes también compartieron su emoción. Marian Parra Trujillo dijo durante el evento sentirse muy feliz. “Vamos a poder investigar, hacer tareas y realizar trabajos”.

