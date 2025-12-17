Tecnología para cerrar brechas: Findeter entrega 760 tabletas a estudiantes de zonas rurales de Caquetá

La tecnología se ha convertido en una aliada fundamental de la educación, no solo porque amplía el acceso a contenidos, herramientas y recursos, sino porque facilita los procesos de aprendizaje y enseñanza. Sin embargo, el acceso a dispositivos digitales y conectividad es todavía un reto en varias regiones del país.

Entre ellas está Caquetá, un departamento en el que, según cifras del Ministerio de Agricultura, el 67% del territorio está clasificado como “rural disperso”, lo que significa que niños y jóvenes estudian en condiciones de acceso limitado a herramientas tecnológicas.

Buscando cerrar estas brechas y fortalecer la educación en el territorio, Findeter entregó 760 tabletas a la Gobernación del departamento. Los equipos incluyen paquetes de contenidos digitales precargados, herramientas tecnológicas, libros interactivos sobre robótica, matemáticas, lenguaje y ciencias. Así mismo, Findeter entregó una biblioteca digital con 256 obras y recursos pedagógicos disponibles para uso offline, es decir, que se pueden consultar sin conexión.

“Esta inversión es la puerta a un ecosistema de aprendizaje interactivo que mejora la calidad educativa, fortalece los resultados académicos y pone en manos de niños y jóvenes herramientas que les sirven para desarrollar habilidades digitales”, aseguró Juan Carlos Muñiz, presidente de Findeter. Y resaltó que estas tabletas beneficiarán a estudiantes de preescolar, básica y media de 39 sedes educativas de los municipios de Morelia y Curillo, ubicados a 25 y 100 kilómetros de Florencia.

Findeter entrega 760 tabletas a estudiantes de zonas rurales de Caquetá. Foto: Findeter - API

Estas herramientas digitales también impactarán a los docentes, quienes recibirán capacitaciones en emprendimiento, paz, lectura, pensamiento computacional y robótica. Todo esto les permitirá desarrollar habilidades esenciales en el contexto actual y fomentar una educación integral que beneficie el proceso pedagógico de niños y jóvenes de la región.

La Gobernación de Caquetá, entidad que recibió los dispositivos, es un aliado estratégico del proyecto y como parte de sus responsabilidades debe garantizar el cuidado, mantenimiento y adecuado funcionamiento de estos equipos para que más estudiantes puedan aprovecharlos.

Con el propósito de cerrar brechas sociales en los territorios, Findeter entregó más de 700 tabletas en dos de los municipios más vulnerables. Foto: Findeter - API

“El 80 % de las instituciones del departamento están en zonas rurales dispersas. Esto representa una brecha muy grande. Los niños en lo urbano tienen unos privilegios, pero en la ruralidad no; ellos no tienen un medio tecnológico”, afirmó Jackeline Ortiz Cabrera, secretaria de Educación de Caquetá.

Con esta inversión de Findeter, a través del Fondo Transformando Regiones, el presidente de la Banca de Desarrollo Territorial manifestó que los niños y jóvenes de preescolar, básica y media, junto a sus docentes, contarán con herramientas que impulsan la innovación, modernizan la enseñanza, promueven la igualdad y ayudan a cerrar brechas en los territorios que más lo necesitan.

Los equipos incluyen paquetes de contenidos digitales precargados, herramientas tecnológicas, libros interactivos sobre robótica, matemáticas, lenguaje y ciencias. Foto: Findeter - API

Para la gestora social del departamento, Derly Arias Córdoba, esta entrega representa “educación, transformación de vidas, apoyo para los estudiantes, los educadores y las familias”. Los estudiantes también compartieron su emoción. Marian Parra Trujillo dijo durante el evento sentirse muy feliz. “Vamos a poder investigar, hacer tareas y realizar trabajos”.