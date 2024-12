La Fiscalía se negó, con el argumento de que no tenía esa evidencia ni ninguna otra porque los elementos reposaban, bajo reserva, en el Distrito Sur de Nueva York, es decir, en el tribunal que pedía en extradición a Santrich. La JEP acudió directamente al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entonces vino el episodio de la carta rogativa extraviada, y, superado eso, al cabo de un tiempo la Justicia gringa respondió que no entregaba pruebas porque eso restaría autonomía a su jurisdicción. Además Estados Unidos señaló que con los elementos enunciados en el ‘indictment‘ era suficiente, y que en la tradición de cooperación entre los dos países nunca requería descubrir las pruebas.

Santrich, por su parte, no niega la reunión ni la fecha de la misma, pero insiste en que allí no hubo ninguna transacción lícita o ilícita. Y que solo se sentó con Marlon Marín y los dos extranjeros para conversar sobre el apoyo que podrían darle a “granjas econativas” en las que trabajarían excombatientes de las Farc . De ahí, asegura el exguerrillero, que hablaban de proyectos productivos y de “hectáreas”, no de toneladas de coca.

La sentencia de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que ordenó no extraditar a Jesús Santrich y ponerlo de inmediato en libertad ha desatado un escándalo. Sin embargo, echarla para atrás, como muchos piden, teniendo en cuenta el polémico video que apareció justo después de proferida la decisión, no será nada fácil.

El jueves, en entrevista con RCN Radio, el exfiscal Martínez señaló que obtuvieron los audios de Marín con “sujeción a ley” y que los legalizaron ante un juez de garantías. Sin embargo, respecto al video aceptó que los agentes de la DEA operaron sin participación de autoridades judiciales nacionales. Y negó contar con esa evidencia. “Lo que le puedo decir es que ese video no reposa ni consta en la Fiscalía hasta cuando ejercí mi cargo”, dijo. No todo el mundo le creyó.

En medio de esas interpretaciones diferentes hay nuevas realidades jurídicas. El acuerdo de paz creó la JEP y la Corte Constitucional la legitimó y le dio la misión de velar por la garantía de no extradición. Se pactó, entre otras condiciones, que los guerrilleros aceptaran deponer las armas y someterse al tribunal de paz bajo la premisa de que no serían extraditados, salvo que cometieran nuevos crímenes. Así que mientras la JEP se ocupa de contener la extradición de exguerrilleros hasta que se constate que reincidieron, la justicia ordinaria y Estados Unidos van en sentido opuesto. Ese es el meollo del caso Santrich.

La Embajada de los Estados Unidos, en cabeza del embajador Kevin Whitaker, por medio de un comunicado planteó su profunda preocupación ante la negativa de extradición de la JEP. / Por su parte, el procurador, Fernando Carrillo, anunció que apelará la sentencia en segunda instancia y pedirá considerar el polémico video.

Por todo esto es poco probable que el video pueda aparecer en la revisión de la sentencia ante la Sección de Apelación de la JEP. La Procuraduría anunció que recurrirá el fallo y solicitará tener en cuenta el video. “De otro modo, quedaría la frustración de una verdad a medias o de unos hechos que nunca fueron valorados para tomar una decisión trascendental para el país”, dice el procurador Fernando Carrillo.

Sin embargo, todo indica que el video no va a aparecer y en todo caso no está aún en el proceso. Para introducirlo se necesitaría que la Fiscalía o Estados Unidos lo aporten. La primera ya dijo que no lo tiene, y la Justicia gringa se ha negado tajantemente. El entrampamiento es una figura legal en Colombia siempre y cuando cuente con autorización de un fiscal o juez de garantías. En el caso de Santrich no existe. Eso, que para mucha gente no es más que una leguleyada, fue uno de los argumentos que invocaron los magistrados para negar la extradición.

Lo anterior significaría que el video, dado a conocer justo después del fallo, podría ser considerado evidencia ilegal por no cumplir los requisitos del debido proceso. Eso podría explicar por qué ronda en los medios sin que nadie se atreva a aportarlo oficialmente al proceso. Ni la DEA ni la Fiscalía tienen interés en confesar alguna ilegalidad.

Pero aún si el video no obra en la apelación, la extradición de Santrich se ve venir. Llama la atención que la sentencia de la negativa tuvo una votación apretada. Tres contra dos. Las magistradas Claudia López y Gloria Rodríguez se apartaron de la mayoría al considerar que el ‘indictment‘ es adecuado y suficiente para avalar la extradición de Santrich.

Al cierre de esta edición se reveló que la Fiscalía, a contrarreloj, obtuvo un nuevo testimonio de Marlon Marín el cual incrimina a Santrich con narcotráfico. Con ese elemento el CTI recapturó al exjefe guerrillero inmediatamente después de que este salió de la cárcel La Picota. Eso implica que ahora Santrich tiene dos procesos, el que irá a apelación y el que le acaban de abrir. La JEP tendrá que decidir nuevamente, pero ahora con una evidencia recargada.

Los otros del indictment gringo

Hay otras dos personas implicadas en el caso Santrich, Fabio Simón Yunes y Armando Gómez España. A estos también los capturaron y los reclaman en el mismo ‘indictment‘ en donde se les referencia como miembros de las Farc y socios de Santrich en el negocio. Con ese argumento Yunes y Gómez le pidieron a la JEP aplicarles la garantía de no extradición. En ese caso los magistrados resolvieron que aunque el indictment afirma que pertenecen a las Farc eso no es cierto y por tanto el trámite debe seguir en la justicia ordinaria. Pronto saldrán extraditados. A la JEP han llegado 59 solicitudes de aplicación de la garantía de no extradición pero la mayoría (43) corresponden a narcos o delincuentes comunes que pretendían colarse y fueron rechazadas de plano; 9 están en etapa de estudio preliminar y 7 en estudio avanzado. Solo han otorgado una, la de Santrich.