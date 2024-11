La Dimayor debe funcionar “sin intereses propios”: Fernando Jaramillo

SEMANA: ¿Cree que la Dimayor debe reformarse?

F.J.: Creo que uno de los pilares de cambio que necesita la Dimayor radica en el gobierno corporativo. Hay que revisar todas las prácticas que se tenían y ver qué de eso tiene vigencia y qué hay que cambiar. Tenemos que cumplir con todos los requerimientos que nos hace la Fifa, mantenernos en los estándares internacionales. Necesitamos implementar un comité de ética que funcione, un comité de auditoría, cosas que hablan de un buen gobierno, que las decisiones que se toman son vigiladas y benefician a todas las partes. Por otro lado, hay que pensar en que una asamblea de 36 clubes tiene que ser eficiente para que se tomen buenas decisiones. Definitivamente hay que trabajar en la gobernabilidad. Y eso viene por un fundamento muy importante de estándares de buen gobierno.

SEMANA: Usted habla del buen gobierno en una clara referencia a lo sucedido en los últimos meses, ¿cómo mejorar una imagen tan maltrecha?

F.J.: Hay un compromiso claro de darle otra imagen al fútbol, o si no no hubieran puesto a una persona como yo, que soy ajeno a la administración pasada y que vengo de la empresa privada. Esto, claro, se traduce en el compromiso de los clubes por darle altura al torneo. Hay que saber hacer interlocución con los diferentes actores del país: el Gobierno, los hinchas, los patrocinadores. No podemos hacer más las cosas como venían siendo, para el beneficio de unos pocos, hay que hacer todo transparente, con una comunicación fluida. Sin intereses propios. Si uno logra generar confianza en las agendas internas de los clubes, el fútbol será un producto espectacular. Ese cambio de confianza y de imagen es fundamental.

SEMANA: ¿Cómo hacer un trato diferenciador con los equipos?

F.J.: Hay que entender la realidad de cada equipo, pero una cosa que los une en común es que están todos dentro de un mismo sistema. El sistema tiene que funcionar bien, no puede ser inequitativo, hay que tratarlos a todos por igual, pero también entender los ingresos particulares de cada uno. Hay que crear un sistema eficiente. Todos necesitan que esto se maneje como una industria eficiente. El sistema tiene que funcionar para todos, chicos y grandes.