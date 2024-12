Warren Buffet, Oprah Winfrey Mark Zuckerberg y Bill Gates comparten la misma predilección por las letras y cuando tienen un tiempo entre una junta y otra se dedican a leer lo que caiga en sus manos: biografías, literatura, novela histórica, economía, filosofía, hasta documentos de los grandes estrategas militares.

Eso les ayuda a refrescar lo aprendido en la vida. Se sabe que Colombia busca ser el país más educado de América Latina y para eso debe mejorar los indicadores de lecturabilidad. Según un estudio del tema realizado por el DANE, el 83% de los colombianos afirmaron leer entre 1 y 5 libros en el año, y muchos afirmaron que leyeron un libro prestado, lo cual es un indicador que preocupa a la industria cultural. Además, pocos leen algo afín a sus intereses personales y lo hacen más para capacitarse en el área profesional donde están ejerciendo o porque están haciendo algún estudio y les pidieron un texto académico. Como sabemos que usted está pensando en ponerse juicioso a leer, y que quiere sacar el tiempo para expandir su mente, entretenerse y adquirir más conocimiento, le dejamos estas recomendaciones que recogió el portal Business Insider, replicando las tendencias que Amazon encontró en lo corrido de 2017. Estos son 10 de los mejores escritos que podrá encontrar en la tienda en línea del comercio electrónico: Nota: las fotos de las portadas son propiedad de Amazon editors. The Ministry of Utmost Happiness (26 de junio de 2017)- Arundhati Roy

Número 1 en ventas según el Sunday Times y Bestseller del New York Times. “Magnífico, no se parece a nada que haya leído en los últimos años”. Es como lo describe Mirza Waheed, autora de la novela ‘El libro de las hojas doradas’. Es la segunda novela de Arundhati Roy, y a esta obra se le ha dado el calificativo de ser tan notable como su primera. Siga leyendo 5 libros que recomienda Bill Gates para ser exitoso 2. Killers of the Flower Moon: the Osage Murders and the Birth of the FBI - David Grann

En 1894, el presidente estadounidense Thomas Jefferson recibió a una delegación de jefes de la tribu Osage, que viajaron desde su tierra ancestral, adquirida recientemente por el mandatario americano, a los franceses, no a los Osage, en la llamada ‘Compra Lousiana’. Jefferson los nombró como los ‘hombres más finos que jamás había visto’ y les prometió un trato justo y que serían tratado no como una tribu, sino como benefactores y amigos de la nación. Le contamos 7 libros de autoayuda que debe leer si quiere ser exitoso y feliz Sin embargo, poco a poco fueron reducidos a un pequeño territorio y nunca más recuperarían su tierra. El libro retrata los asesinatos que rodearon a esta tribu y la promesa rota de respetarles su espacio. Grann hace una aproximación de esta historia aprovechando la narración de Mollie Burkhart, una descendiente de la tribu, casada con un americano blanco. La publicación ha recibido buenas reseñas debido a la pulcritud en el detalle. 3. “Beartown: a novel” - Fredrick Backman

El autor de “A man called Ove” regresa con una deslumbrante y profunda novela acerca de un pequeño poblado con un gran sueño y el precio requerido para volverlo realidad. 4. “Exit West: A novel” - Mohsin Hamid



En esta novela futurista, una pareja de jóvenes amantes se encuentran en medio de las balas, los aviones de combate y una ola de violencia que los obliga a dejar su vida atrás. El autor explica que la geografía se convierte en el destino y en el caso de estos amantes, su geografía dicta que deben dejar su ciudad atrás. Hamid ofrece un escape a su situación, pueden atravesar puertas mágicas. Es un romance que se mantiene mientras viven en exilio. 5. Priestdaddy: A memoir - Patricia Lockwood



“Divertido y grandiosamente escrito, con escenas tan ingeniosas y caprichosas que parecen sacadas de un espectáculo de Broadway”, escribió el Hufftintong Post en una de las reseñas de esta obra. 6. You Don‘t Have to Say You Love Me: A Memoir - Sherman Alexie



En este libro se aborda una complicada relación entre una extraordinaria madre y su también extraordinario hijo, historia que se sitúa en la reservación indígena de Spokane, donde Alexie pasó su infancia. 7. "Lincoln in the Bardo: A Novel" - George Saunders