Este domingo 26 octubre se realizó una nueva edición de la lotería Sinuano Día y Noche, despertando la ilusión de quienes sueñan con alcanzar un premio millonario.

Para el caso del sorteo 13.153 de El Sinuano Día, el número ganador fue el 6289.

Entre tanto, la quinta de este sorteo transmitido en vivo por el canal Telecaribe, fue el 5.

Resultados del sorteo 13.154 de la lotería El Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Resultados de los últimos sorteos de El Sinuano Día:

Sorteo del 25 de octubre de 2025: 6708

Sorteo del 24 de octubre de 2025: 6742

Sorteo del 23 de octubre de 2025: 3266

Sorteo del 22 de octubre de 2025: 4737

Sorteo del 21 de octubre de 2025: 8270

Sorteo del 20 de octubre de 2025: 3253

Sorteo del 19 de octubre de 2025: 3079

Sorteo del 18 de octubre de 2025: 3144

Sorteo del 17 de octubre de 2025: 6458

Sorteo del 16 de octubre de 2025: 4983

Resultados de los últimos sorteos de El Sinuano Noche: