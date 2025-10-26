Suscribirse

¿Ganó la lotería hoy?: Resultados de Chontico Día y Noche del domingo 26 de octubre

Los fines de semana, esta lotería se juega en la tarde y en la noche.

Redacción Loterías
26 de octubre de 2025, 6:07 p. m.
Chontico Día y Noche
Resultados hoy de Chontico Día y Noche | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Hoy, domingo 26 de octubre, jugó la lotería Chontico Día, una de las más esperadas por los apostadores que siguen de cerca sus ediciones diarias, tanto en la jornada diurna, a la 1 de la tarde como en la nocturna, a las 8 de la noche.

En esta ocasión, el número ganador es 4583, mientras que en la llamada “quinta balota” apareció el 4.

YouTube video player

Lotería Chontico Día: resultado del último sorteo

Premio mayor: 4583

  • Tres últimos: 834
  • Dos últimos: 34
  • Cifra completa: 4
  • Último número: 45834

Lotería Chontico Noche: resultado del último sorteo

Premio mayor: Pendiente

  • Tres últimos: Pendiente
  • Dos últimos: Pendiente
  • Cifra completa: Pendiente
  • Último número: Pendiente

Lotería Chontico: plan de premios de esta lotería

En cuanto al plan de premios, los jugadores cuentan con diferentes posibilidades de ganar. Quien acierte las cuatro cifras en el orden correcto multiplicará su apuesta por 4.500.

Los que logren coincidir con tres números obtendrán 400 veces lo apostado; quienes acierten dos cifras recibirán 50 veces su inversión, y los que acierten solo una cifra podrán recuperar cinco veces el valor jugado.

Próximo sorteo

Como es habitual, el próximo sorteo se llevará a cabo el lunes 27 de octubre en los horarios tradicionales de día y noche.

