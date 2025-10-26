Suscribirse

¿Es un nuevo millonario? Estos son los resultados de la lotería Super Astro Luna del sábado 25 de octubre

Este juego de azar es uno de los más populares y juega en las noches.

Redacción Loterías
26 de octubre de 2025, 12:12 p. m.
Con emoción y expectativa, jugadores en todo el país siguieron el sorteo del Super Astro Luna de este 7 de septiembre, que dejó un resultado definitivo.
La jornada sabatina cerró con el sorteo del Super Astro Luna del 25 de octubre, donde se conoció la fórmula que definió a los afortunados de la noche. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty - Super Astro

Hoy sábado, 25 de octubre, jugó la lotería Super Astro Luna. En este común juego de azar miles de personas ponen a prueba su suerte para poder llevarse millones de pesos, en caso de acertar a la cifra jugada en las balotas, junto con el signo zodiacal.

  • Para esta jornada, los números ganadores son: 1370
  • Las últimas tres cifras: 370
  • Las últimas dos cifras: 70
  • Y el signo zodiacal ganador es: Tauro
Resultado ASTRO LUNA sabado 25 de OCTUBRE de 2025

Para poder participar, los jugadores deben adquirir una boleta en los puntos de venta oficiales, en las cuales hacen la apuesta deseada, desde 500 hasta 10.000 pesos, para posteriormente elegir cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañarán con la selección de un signo zodiacal, de acuerdo con las reglas de la lotería que radican en la página oficial.

Cabe resaltar que, para ganar, la persona debe adivinar la cifra completa en orden de izquierda a derecha. Si desea aumentar las posibilidades de ganar, puede elegir todos los signos zodiacales. En caso de que resulte un jugador victorioso, este se llevará el total apostado multiplicado por 42.000.

Sin embargo, esta lotería permite otros ganadores: si se adivinan los últimos tres dígitos de la cifra jugada, y el signo zodiacal, el total apostado se multiplica por mil, y ese será el premio. Para quien adivine los últimos dos dígitos, más el signo, el total apostado se multiplica por 100.

