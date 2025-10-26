Baloto y Revancha del 25 de octubre: esta fue la combinación que cambió la suerte de miles de jugadores

Con la expectativa propia de cada fin de semana, el sábado 18 de octubre de 2025 volvió a girar la fortuna con el sorteo número 2.570 del Baloto y Revancha, uno de los juegos de azar más esperados por los colombianos.

En esta ocasión, la suerte se concentró en la combinación 17- 18 - 32 - 37 - 21 y la superbalota 14, números que mantuvieron en vilo a miles de apostadores en todo el país.

Cabe recordar que el Baloto y su versión Revancha se sortean tres veces por semana —lunes, miércoles y sábado—, y pueden verse en vivo, por televisión nacional o a través de plataformas digitales como YouTube.

Resultados del sorteo del 25 de octubre de 2025

Baloto

Números ganadores: 17- 18 - 32 - 37 - 21

17- 18 - 32 - 37 - 21 Superbalota: 14

Revancha

Números ganadores: 01 - 37 - 39 - 14 - 36

01 - 37 - 39 - 14 - 36 Superbalota: 13

¿Cómo se juega Baloto y Revancha?

Participar en el Baloto es sencillo, pero no deja de despertar emoción entre quienes sueñan con convertirse en millonarios.

El juego consiste en escoger seis números en total: cinco entre el 1 y el 43, y una Superbalota adicional del 1 al 16.

Existen dos formas de selección:

Manual, cuando el jugador elige sus números favoritos.

Automática, cuando el sistema los genera al azar.

Una vez definidos los números, el sistema emite un comprobante de apuesta, que certifica la participación del jugador en el sorteo.

Actualmente, el valor de la apuesta para el sorteo principal de Baloto es de $5.700 pesos, y para participar en Revancha se debe pagar un adicional de $2.100 pesos.

Así puede reclamar su premio de Baloto

Dependiendo de cuánto haya ganado, el proceso para reclamar su premio cambia un poco:

Premios pequeños:

Si su premio no supera los 182 UVT (unos $9 millones en 2025), puede cobrarlo directamente en puntos autorizados como SuperGIROS o SuRed. Solo necesita llevar su tiquete original y listo.

Premios grandes:

Si la cifra es más alta, deberá acercarse a una sucursal fiduciaria autorizada. Allí le pedirán el tiquete original en buen estado, su cédula y un formulario de pago de premios debidamente diligenciado.

Las principales ciudades en donde puede hacer este trámite son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

Premio mayor:

Debe contactar directamente a la Fiduciaria de Occidente en Bogotá para agendar una cita y validar su tiquete ganador.