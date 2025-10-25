Suscribirse

¿Acertó? El Sinuano Día y Noche: Conozca los números ganadores de los sorteos del sábado 25 de octubre

El Sinuano Día juega todos los días desde las 2:30 p. m.

Redacción Loterías
25 de octubre de 2025, 7:44 p. m.
Sinuano Día y Noche se juega todos los días.
Sinuano Día y Noche se juega todos los días. | Foto: Montaje de SEMANA

Este sábado 25 de octubre de 2025 se llevó a cabo un nuevo sorteo de El Sinuano Día, dejando como resultado ganador el número 6708, con quinta en 0.

Esta jornada estuvo marcada por la expectativa de los jugadores, quienes cada fin de semana esperan ansiosos los resultados de este popular juego de azar.

La tradición de El Sinuano, tanto en su edición de Día como de Noche, mantiene viva la ilusión de miles de personas que buscan cambiar su destino con un golpe de suerte. Muchos participantes eligen sus números basándose en fechas especiales, combinaciones personales o cifras cargadas de significado, con la esperanza de acertar y quedarse con el tan anhelado premio.

Cabe resaltar que los sorteos de ambas ediciones se transmiten en vivo todos los días a través del canal regional Telecaribe, lo que refuerza la transparencia del proceso y mantiene la emoción de los seguidores de esta reconocida lotería.

Resultados del sorteo 13.151 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 6708
  • Número ganador de cinco cifras: 67080
Resultado EL SINUANO DIA Sabado 25 de Octubre de 2025

Resultados del sorteo 13.152 de la lotería El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)
Resultados de los últimos sorteos de El Sinuano Día:

  • Sorteo del 24 de octubre de 2025: 6742
  • Sorteo del 23 de octubre de 2025: 3266
  • Sorteo del 22 de octubre de 2025: 4737
  • Sorteo del 21 de octubre de 2025: 8270
  • Sorteo del 20 de octubre de 2025: 3253
  • Sorteo del 19 de octubre de 2025: 3079
  • Sorteo del 18 de octubre de 2025: 3144
  • Sorteo del 17 de octubre de 2025: 6458
  • Sorteo del 16 de octubre de 2025: 4983

Resultados de los últimos sorteos de El Sinuano Noche:

  • Sorteo del 24 de octubre de 2025: 9590
  • Sorteo del 23 de octubre de 2025: 9892
  • Sorteo del 22 de octubre de 2025: 5234
  • Sorteo del 21 de octubre de 2025: 8601
  • Sorteo del 20 de octubre de 2025: 8669
  • Sorteo del 19 de octubre de 2025: 7461
  • Sorteo del 18 de octubre de 2025: 2092
  • Sorteo del 17 de octubre de 2025: 3805
  • Sorteo del 16 de octubre de 2025: 6452

