Número que se llevó el premio mayor de la Lotería de Risaralda: último sorteo del viernes 24 de octubre

El sorteo de este viernes en Risaralda dejó un ganador que se llevó el premio mayor de la noche.

Redacción Loterías
25 de octubre de 2025, 10:55 a. m.
Un nuevo ganador marcó la jornada del viernes al quedarse con el premio principal de la Lotería de Risaralda.
La suerte se hizo presente en la noche del 24 de octubre con un ganador del codiciado premio mayor. | Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty y Lotería de Risaralda

La Lotería del Risaralda realizó su sorteo habitual este viernes 24 de octubre de 2025 a las 11:00 de la noche, correspondiente al sorteo número 2922. Miles de jugadores esperaban conocer el número afortunado que se llevaría el premio mayor, valorado en 2.333 millones de pesos.

Resultado del premio mayor

  • Número: 4900
  • Serie: 053
Resultado LOTERIA DEL RISARALDA Viernes 24 de Octubre de 2025

El número ganador del premio mayor fue el 4900 con la serie 053, consolidándose como el boleto que se lleva la fortuna principal del certamen, uno de los más tradicionales del Eje Cafetero.

Registro de los 3 últimos juegos

Los 3 últimos sorteos de la Lotería del Risaralda tuvieron como ganadores los siguientes números y series:

  • 17 de octubre de 2025: número 8187 – serie 156
  • 10 de octubre de 2025: número 6785 – serie 141
  • 3 de octubre de 2025: número 7714 – serie 224
El azar definió una nueva combinación que ya es parte del archivo oficial de sorteos.
La Lotería del Risaralda sorprendió con un nuevo boleto premiado que alcanzó la cifra más alta. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Lotería de Risaralda

Premios secos en el sorteo 2922

Además del premio mayor, la Lotería del Risaralda ofrece una amplia gama de premios secos, que entregan montos significativos a otros ganadores:

  • Premio Mayor: 2.333 millones de pesos
  • Seco El Gordo de la Risaralda: 300 millones de pesos
  • Seco Ángel de la Suerte: 200 millones de pesos
  • Seco Mula Millonaria: 150 millones de pesos
  • Seco Milagro Millonario: 80 millones de pesos
  • Secos Guaca de Oro (3 premios): 60 millones de pesos cada uno
  • Secos Cofre de Diamantes (5 premios): 50 millones de pesos cada uno
  • Secos Trébol de la Fortuna (3 premios): 40 millones de pesos cada uno
  • Secos de Perla (5 premios): 35 millones de pesos cada uno
  • Secos Cosecha Millonaria (11 premios): 30 millones de pesos cada uno

La Lotería del Risaralda también aporta recursos económicos a la salud pública del departamento.

El próximo sorteo se realizará el viernes 31 de octubre de 2025. Los apostadores ya se preparan con la expectativa de convertirse en los próximos millonarios del país.

