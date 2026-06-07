Miles de colombianos estuvieron atentos a los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña realizados este domingo 7 de junio de 2026.

Las loterías y chances regionales entregaron nuevos resultados que podrían cambiar la suerte de sus apostadores.

Una vez publicados los resultados, los apostadores pueden consultar los números ganadores para verificar si obtuvieron algún premio.

Para hacerlo, deben comparar cuidadosamente los resultados oficiales con los números registrados en su tiquete de juego.

Las entidades encargadas de los sorteos también recuerdan la importancia de conservar el comprobante en buen estado.

Este documento será requerido para adelantar el proceso de reclamación y cobro de cualquier premio en los puntos autorizados.

Consulte aquí los números ganadores de cada sorteo.

Números ganadores de la lotería Chontico Día y Noche: resultados de este domingo, 7 de junio de 2026

El Paisita Día - 7 de junio

Premio mayor: 4494

La Quinta: 0

La Caribeña Día - 7 de junio

Premio mayor: 3356

La Quinta: 7

El Paisita Tarde - 7 de junio

Premio mayor: pendiente

Animal: pendiente

La Caribeña Noche - 7 de junio