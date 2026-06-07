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Ya hay ganadores: resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 7 de junio

Los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña se realizaron este domingo 7 de junio. Revise los resultados y compruebe si su número resultó favorecido.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
7 de junio de 2026 a las 2:44 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 7 de junio
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 7 de junio Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Miles de colombianos estuvieron atentos a los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña realizados este domingo 7 de junio de 2026.

Las loterías y chances regionales entregaron nuevos resultados que podrían cambiar la suerte de sus apostadores.

Una vez publicados los resultados, los apostadores pueden consultar los números ganadores para verificar si obtuvieron algún premio.

Para hacerlo, deben comparar cuidadosamente los resultados oficiales con los números registrados en su tiquete de juego.

Las entidades encargadas de los sorteos también recuerdan la importancia de conservar el comprobante en buen estado.

Este documento será requerido para adelantar el proceso de reclamación y cobro de cualquier premio en los puntos autorizados.

Consulte aquí los números ganadores de cada sorteo.

Chontico Día y Noche
Números ganadores de la lotería Chontico Día y Noche: resultados de este domingo, 7 de junio de 2026

El Paisita Día - 7 de junio

  • Premio mayor: 4494
  • La Quinta: 0
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La Caribeña Día - 7 de junio

  • Premio mayor: 3356
  • La Quinta: 7
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El Paisita Tarde - 7 de junio

  • Premio mayor: pendiente
  • Animal: pendiente
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La Caribeña Noche - 7 de junio

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente