La Antioqueñita Día y Tarde: consulte los resultados de este lunes 8 de junio de 2026

La Antioqueñita es una de las loterías más populares de Colombia gracias a sus millonarios premios. El sorteo se realiza dos veces al día, lo cual aumenta las oportunidades de los jugadores de quedarse con una cuantiosa suma de dinero.

El primer sorteo, de Antioqueñita Día, se juega todos los días a las 10:00 a. m. Los domingos y festivos, se aplaza hasta las 12:00 p. m. Mientras que la Antioqueñita Tarde tiene un horario habitual de las 4:00 p. m.

Para conocer los resultados, los interesados pueden revisar los sitios oficiales, acercarse a un punto presencial de venta o ver la transmisión por medio del canal de YouTube.

Resultados de La Antioqueñita Día del 8 de junio

Número ganador: 6066

Quinta balota: 2

Resultados de La Antioqueñita Tarde del 8 de junio

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Los ganadores deben demostrar el comprobante en buen estado para reclamar los premios, acompañado del documento de identidad del comprador.

¿Día de suerte? Así fueron los números ganadores del sorteo Super Astro Luna del 7 de junio de 2026

Los últimos ganadores de La Antioqueñita Día

Sorteo del 7 de junio de 2026: 6215– Quinta balota: 2

Sorteo del 6 de junio de 2026: 8963 – Quinta balota: 1

Sorteo del 5 de junio de 2026: 9513 – Quinta balota: 1

Sorteo del 4 de junio de 2026: 6016 – Quinta balota: 7

Últimos ganadores de La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 7 de junio de 2026: 8132– Quinta balota: 5

Sorteo del 6 de junio de 2026: 7519 – Quinta balota: 6

Sorteo del 5 de junio de 2026: 6229 – Quinta balota: 6

Sorteo del 4 de junio de 2026: 5603 – Quinta balota: 3