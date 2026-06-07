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Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: estos son los resultados de este domingo 7 de junio de 2026

Esta lotería se juega con cuatro números y una quinta para aumentar las posibilidades de ganar.

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Redacción Loterías
7 de junio de 2026 a las 12:24 p. m.
Últimos resultados de La Antioqueñita Día y Tarde
Últimos resultados de La Antioqueñita Día y Tarde Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La Lotería La Antioqueñita Día y Tarde se caracteriza por realizar dos sorteos diarios. El primero se realiza normalmente a las 10:00 a. m., pero durante domingos y puentes, se traslada a las 12 del mediodía.

El sorteo de la tarde se lleva a cabo a las 4:00 p. m., incluso en días festivos. Para ganar, los jugadores deben escoger cuatro números del 0 al 9 y una quinta balota, que incrementa las posibilidades del juego y la oportunidad de ganar uno de los premios.

El sorteo número 6543 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada del mediodía, se conoció por medio de los sitios web autorizados y el canal oficial de YouTube La Red Gana.

Resultados de La Antioqueñita Día del 7 de junio

  • Número ganador: 6215
  • Quinta balota: 2
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Resultados de La Antioqueñita Tarde del 7 de junio

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

El sorteo del Baloto de este 15 de abril dejó atención total en sus resultados oficiales.
Baloto reveló los números ganadores del sorteo del sábado 6 de junio de 2026

Los últimos ganadores de La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 6 de junio de 2026: 8963 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 5 de junio de 2026: 9513 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 4 de junio de 2026: 6016 – Quinta balota: 7

Últimos ganadores de La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 6 de junio de 2026: 7519 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 5 de junio de 2026: 6229 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 4 de junio de 2026: 5603 – Quinta balota: 3

Los jugadores de la Antioqueñita deberán comprobar el número del tiquete y, en caso de ganar, presentarlo en buen estado, acompañado del documento de identidad para reclamar los premios.