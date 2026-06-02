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Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: consulte aquí los resultados de este martes, 2 de junio de 2026

Esta lotería ofrece dos oportunidades diarias para ganar millonarios premios.

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Redacción Loterías
2 de junio de 2026 a las 10:21 a. m.
Resultados último sorteo La Antioqueñita Día y Tarde.
Resultados último sorteo La Antioqueñita Día y Tarde. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este martes, 2 de junio de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

Los resultados del primer sorteo del Baloto en junio ya fueron revelados para los participantes en todo el país.
Primer sorteo del Baloto en el mes: número ganador del acumulado millonario, 1 de junio de 2026

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

En el sorteo número 6535 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 5535, mientras que la quinta balota fue el 2.

Resultados del sorteo 6535 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 5535
  • Quinta balota: 2
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Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6536 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
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Estos son los números ganadores del más reciente sorteo.
Super Astro Luna: los números ganadores del sorteo del 1 de junio de 2026

Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 1 de junio de 2026: 8103 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 31 de mayo de 2026: 9196 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 30 de mayo de 2026: 3774 – Quinta balota: 6

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 1 de junio de 2026: 9387 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 31 de mayo de 2026: 8216 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 30 de mayo de 2026: 2492 – Quinta balota: 2

La Antioqueñita continuará con su programación habitual, por lo que este miércoles, 29 de mayo de 2026, volverá a rodar con nuevos sorteos y la ilusión intacta de miles de apostadores en todo el país.