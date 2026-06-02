Lotería El Dorado, El Paisita y La Caribeña del martes 2 de junio: consulte los números del premio mayor

Este martes 2 de junio se celebra una nueva jornada de lotería, un evento que cada semana concentra la atención de miles de jugadores que esperan cambiar su suerte con la combinación ganadora.

Las autoridades encargadas del sorteo recuerdan la importancia de consultar los resultados únicamente a través de canales oficiales, con el fin de evitar confusiones o la difusión de información no verificada.

Asimismo, insisten en la necesidad de jugar de manera responsable, entendiendo la lotería como una forma de entretenimiento y no como una fuente de ingresos garantizados.

Con el avance de la jornada, la expectativa se centra en la publicación de los números ganadores, que definirán a los afortunados del día en El Dorado, La Caribeña y El Paisita.

Resultados del martes 2 de junio

El Dorado Mañana

Premio mayor: 8039.

La Quinta: 1.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche